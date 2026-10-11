Bastia-Spoleto, al Degli Esposti una sfida d’alta classifica

Eccellenza umbra, domenica alle 15 sfida fra piazze storiche

📌 FLASH NEWS – Bastia 1924 e Spoleto si sfidano domenica alle 15 al Carlo Degli Esposti per la sesta giornata di Eccellenza. Tre punti dividono le squadre, entrambe reduci da vittorie e in corsa per le zone alte della classifica del torneo.

BASTIA UMBRA – Una sfida dal forte richiamo storico e con punti importanti in palio. Bastia 1924 e Spoleto si affronteranno domenica 11 ottobre alle ore 15 allo stadio “Carlo Degli Esposti” di Bastia Umbra, nel programma della sesta giornata del campionato di Eccellenza umbra 2026/2027.

Il confronto mette di fronte due realtà di lunga tradizione del calcio regionale, separate in classifica da appena tre punti. Lo Spoleto arriva all’appuntamento con 10 punti, mentre il Bastia 1924 segue a quota 7 e avrebbe quindi la possibilità di raggiungere gli avversari in graduatoria in caso di vittoria.

La partita si presenta così come uno dei confronti di maggiore interesse della giornata, anche alla luce dei risultati ottenuti dalle due formazioni nell’ultimo turno.

Spoleto a quota 10 dopo il successo casalingo

Lo Spoleto si presenta al Carlo Degli Esposti forte del successo conquistato davanti al proprio pubblico nella precedente giornata di campionato. Una vittoria convincente che ha consentito alla squadra di salire a quota 10 punti e di consolidare la propria presenza nelle posizioni alte della classifica.

L’obiettivo sarà ora quello di dare continuità ai risultati, affrontando una trasferta resa più impegnativa dal momento positivo degli avversari e dal peso della posta in palio.

Con tre punti di vantaggio sul Bastia 1924, la formazione spoletina avrà la possibilità di aumentare il margine nei confronti diretti oppure, in caso di risultato negativo, di essere raggiunta proprio dai biancorossi.

Bastia 1924 rilanciato dal successo di Terni

Anche il Bastia 1924 arriva alla partita con un risultato positivo alle spalle. La squadra ha infatti conquistato una vittoria esterna a Terni, risultato che ha portato entusiasmo e ulteriori conferme sulle qualità della rosa.

I biancorossi hanno raggiunto quota 7 punti e domenica avranno davanti una concreta opportunità per agganciare lo Spoleto in classifica. Il successo nell’ultimo turno rappresenta inoltre una base importante dalla quale ripartire in vista di una partita che unisce il valore dei punti al prestigio di una sfida tradizionale del calcio umbro.

Il fattore campo potrà rappresentare un elemento significativo per il Bastia 1924, chiamato a sfruttare il sostegno del pubblico del Carlo Degli Esposti nel tentativo di proseguire la propria risalita.

Tre punti separano le due squadre

La graduatoria contribuisce ad aumentare l’interesse intorno all’incontro. Spoleto a 10 punti e Bastia 1924 a 7 significano infatti che il risultato potrà incidere direttamente sugli equilibri della parte alta della classifica.

Entrambe le formazioni arrivano alla sesta giornata con il morale rafforzato dagli ultimi risultati. Il confronto si annuncia quindi significativo sia sotto il profilo tecnico sia per le conseguenze immediate sulla graduatoria dell’Eccellenza umbra.

Il Carlo Degli Esposti ospiterà così una partita tra due squadre che affrontano l’appuntamento in condizioni favorevoli e con obiettivi ben definiti: lo Spoleto cercherà di mantenere il vantaggio accumulato, mentre il Bastia 1924 proverà a colmare il distacco.

Samuele Ottaviani designato per la direzione di gara

La direzione dell’incontro è stata affidata a Samuele Ottaviani della sezione AIA di Foligno.

L’arbitro sarà assistito sulle linee laterali da Antonio Jose Mileno Dolgetta della sezione di Gubbio e da Mattia Martinelli della sezione di Città di Castello.

Il calcio d’inizio è fissato per domenica 11 ottobre alle ore 15 allo stadio Carlo Degli Esposti. Bastia 1924 e Spoleto torneranno così a incrociarsi in una gara che, oltre alla tradizione delle due piazze, mette in palio punti rilevanti per il cammino nel campionato di Eccellenza umbra 2026/2027.