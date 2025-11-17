Bastia travolge Santa Sabina con poker spettacolare

Del Prete e Bigarelli firmano il dominio biancorosso

Il Bastia Umbra ha imposto la propria legge al Carlo degli Esposti, travolgendo il Santa Sabina con un netto 4-0 che non lascia spazio a repliche. La squadra di Tomassoli ha dominato dal primo minuto, mostrando ritmo, intensità e qualità superiore. Già al 3’ Bigarelli ha colpito la traversa, preludio al vantaggio firmato da Del Prete all’8’, su assist preciso di Cozzali. Gli ospiti hanno provato a chiudere gli spazi, ma senza mai riuscire a ribaltare l’inerzia della gara.

Nella ripresa il Bastia ha dilagato. Alunni ha compiuto un miracolo al 53’ su Bigarelli, ma sul successivo corner lo stesso attaccante ha insaccato di testa. Poco dopo Del Prete ha firmato il 3-0 con un tap-in ravvicinato, prima di completare la sua tripletta personale al 76’, superando il portiere in uscita. L’unico sussulto del Santa Sabina è arrivato al 70’ con Benedetti, ma Belia ha respinto senza difficoltà.

La partita si è trasformata in un monologo biancorosso, con Del Prete e Bigarelli protagonisti assoluti, sostenuti da un centrocampo ordinato e dalla regia di Cozzali. Il Bastia ha mostrato compattezza e determinazione, confermando la propria crescita e la capacità di sfruttare ogni occasione. Il Santa Sabina, invece, ha faticato a costruire gioco, limitandosi a contenere.

Il tabellino evidenzia la superiorità: reti all’8’ pt, 9’ st, 13’ st e 31’ st, ammonizioni distribuite tra i giocatori ospiti e un bilancio di 7 calci d’angolo a 2. Con questo successo, il Bastia guarda con fiducia al prossimo impegno di campionato a Spoleto, forte di una prestazione che ha entusiasmato il pubblico e consolidato la propria identità offensiva.