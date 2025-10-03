Bastia Umbra ospita Terni, sfida chiave in Eccellenza domenica

Fischio d’inizio anticipato alle 15, scontro diretto in classifica

Domenica allo stadio Carlo Degli Esposti di Bastia Umbra va in scena un confronto decisivo per il campionato di Eccellenza tra Bastia Umbra e Terni Football Club. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00, con la direzione affidata a Riccardo Vitali della sezione AIA di Perugia, coadiuvato dagli assistenti Chiara Trotta e Matteo Cicalini.

Il Bastia Umbra, reduce da una serie positiva che ha portato sei punti nelle ultime due gare, affronta la trasferta interna con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. La squadra di mister Tomassoli dovrà fronteggiare un avversario in forma, il Terni, attualmente con 8 punti, uno in più dei padroni di casa, e determinato a non perdere terreno.

La partita rappresenta un banco di prova significativo per i bastioli, chiamati a dimostrare continuità e concentrazione in campo, con strategie mirate a sfruttare la compattezza difensiva e la vivacità offensiva. L’incontro, oltre al valore tecnico, assume importanza emotiva per i tifosi locali che riempiranno gli spalti di piazza Serlupini, animando l’ambiente con sostegno e passione.

Analisti e addetti ai lavori considerano questa sfida un momento chiave della stagione, capace di determinare le dinamiche della zona alta della classifica e dare indicazioni sul potenziale delle due compagini. La giornata di domenica sarà dunque centrale per il prosieguo del campionato.