Bastia Umbria batte Cannara 2-0 e sogna la salvezza diretta

Successo cruciale per i biancorossi con una doppietta di Orlandi

Il Bastia torna al successo dopo una partita dominata, superando 2-0 il Cannara in un match chiave per la lotta salvezza. La squadra di Cotroneo ha chiuso il primo tempo in equilibrio, per poi scatenarsi nella ripresa con due reti decisive di Orlandi.

Il primo gol arriva al 24’ della seconda frazione: un preciso strike dell’attaccante biancorosso spezza la resistenza degli avversari. A segno ancora Orlandi al 49’, in pieno recupero, che firma la doppietta personale e regala tre punti fondamentali alla sua squadra. La gradinata esplode di gioia, consapevole dell’importanza del risultato.

Con questa vittoria, il Bastia consolida la sua posizione in classifica, portandosi a +10 dal Castiglione del Lago, ultima in zona retrocessione. Un margine che, se mantenuto, potrebbe garantire la permanenza in Eccellenza senza passare dai play-out. Il Cannara, invece, resta agganciato alla zona play-off, con l’obiettivo di puntare alla promozione attraverso gli spareggi.

Domenica prossima il Bastia affronterà la Pietralunghese in trasferta, in una partita delicata dove un ulteriore successo potrebbe avvicinare la matematica salvezza. La squadra dovrà confermare la crescita mostrata in questa gara, evitando passi falsi in un finale di stagione ancora tutto da scrivere.

TABELLINO

BASTIA (4-3-3): Taiti; Cozzali (34’st Cicioni), Bei, Belloni, Reka; Rosignoli (45’st De Santis), Mancini, Ubaldi (34’st Brevi); Orlandi, Morlandi (10’st Santucci), Del Prete. A disp.: Felici, Casale, Barattieri, Ndiaye, Bartolini. All.: Cotroneo.

CANNARA (4-3-3): Stefanelli; Bastianini, Enzo Bertaina, Ricci, Schvindt (30’st Bolletta); Roselli (43’st Maselli), Montero, Ferrario; Vitaloni (14’st Camilletti), Elian Bertaina, Luparini (7’st Della Vedova). A disp.: Liotti, Baglioni, Facchini, Subbicini, Malizia. All.: Ortolani.

Arbitro: Musumeci di Cassino (Quintili, Servili).

Marcatori: 24’st, 49’st Orlandi.

Note: circa 200 spettatori. Ammonito Vitaloni (Can). Recupero: 0’pt, 6’st.