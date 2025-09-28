Bastia vittorioso in trasferta

Il Bastia esce vittorioso dall’Ornari di Ponte San Giovanni con tre punti d’oro. Una bellissima vittoria che dà al Bastia il giusto slancio in classifica.

Il Bastia gioca, fa girare la palla e crea più della Pontevecchio, che regge con una difesa ordinata.Nel primo tempo più Bastia che Pontevecchio, al 22’ una punizione dal limite di Del Prete viene parata dall’ex Kikrri, al 32° ancora Del Prete ma il suo tiro termina fuori di poco. Al 39° Bokoko di testa vicinissimo al gol ma Kikrri para e il primo tempo finisce 0-0.

Nel secondo tempo non cambia il ritmo della gara ma la Pontevecchio va vicino al gol al 22° con Marinelli che supera il portiere del Bastia Belia ma non Trottini salva sulla linea di porta.

Per il Bastia al 28° è ancora Del Prete a rendersi pericoloso ma niente goal.Al 35° vantaggio dei biancorossi: Giabbecucci serve dentro l’area di rigore il nuovo entrato Romio, che di destro al volo batte Kikrri e fa 0-1 e fa esultare i tifosi bastioli. I rossoverdi di casa non reagiscono e i bastioli possono gestire con facilità il vantaggio.

Domenica al Carlo Degli Esposti arriverà la corazzata Terni FC, la partita comincerà alle 15:00.

I TABELLINI

PONTEVECCHIO 0 BASTIA 1

PONTEVECCHIO (5-3-2): Kikrri 6.5; Rosignoli 6, Zichella 6, Biavati 6.5, Checcaglini 6.5, Bartoli 6 (20’st Marinelli 6); Liberti 5.5 (39’st Sevieri sv), Camilletti 6 (27’st Pierassa sv), D’Ambrosio 5.5; Fastellini 5.5 (33’st Mancini sv), Merli 5.5.(A disp.: Giorgetti, Giametta, Chilelli,Cerrao, Iannarone) All. Caldarelli 6

BASTIA (4-2-3-1): Belia 6; Battistelli 6 (9’st Dedja 6), Tondini 6, Bokoko 6, Trottini 6.5; Mendes Donzelli 6 (27’st Romio 7), Giabbecucci 6.5; Bagnolo 6 (13’st Confessore 6), Ndiaye 5.5 (27’st

Balducci 6), Del Prete 6.5; Hysenaj 5.5. (A disp.: Rossi, Bodnar, Brevi, Kapitan, Boldrini) All. Tomassoli 6.5

Arbitro: Uccelli di Perugia (Krriku e Bacci di Foligno) 6

Rete: 36’st Romio

Note: ammoniti Zichella, Liberti (P), Battistelli, Trottini (B). Ammonito il secondo allenatore della Pontevecchio Crocetti al 17’st.