Bastia Volley: è Alberto Marino il nuovo Direttore Sportivo

Non si è mai fermato davvero il Bastia Volley guidato dal Presidente Fabio Coraggi, grazie a un consiglio direttivo presente e propositivo che lavora da mesi perché si possa riprendere al più presto in massima sicurezza e con la consueta qualità dell’attività sportiva.

Dopo le dimissioni di Luca Conti, Coraggi ha deciso di affidare il ruolo di direttore sportivo ad Alberto Marino, già in orbita Bastia Volley da diverse stagioni. “In questo momento non c’è bisogno di discorsi altisonanti o parole di rito – ha detto Marino, ringraziando per l’incarico – c’è bisogno invece dell’esperienza, della passione e della serietà di tutti per valorizzare quanto di buono si trova già in casa Bastia Volley per crescere con un progetto lungimirante e ambizioso. Le nostre ragazze meritano questo. Grazie al Presidente e a tutto il consiglio per la fiducia: la priorità è tornare al più presto a giocare!”

A conferma dell’entusiasmo suscitato dall’aria di ripartenza, entrano a far parte dello staff del Bastia Volley anche Filippo Giuliani, che svolgerà il ruolo di responsabile marketing e Fabio Falaschi, nuovo preparatore atletico. Entrambi sono già attivi da anni nel panorama sportivo locale e daranno un contributo fondamentale alla ripartenza della pallavolo a Bastia.

Nel contempo, il Bastia Volley fa sapere che tramite i contatti social o direttamente al numero del Presidente Coraggi è possibile ricevere informazioni nonché pre-iscriversi alla prossima stagione sportiva.

La voglia di tornare a giocare a pallavolo è grande.

Il Bastia Volley c’è.