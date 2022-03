Chiama o scrivi in redazione

Boccata di ossigeno per il Bastia calcio

Maramaldo il Bastia interno sul Pontevalleceppi per 4-1 che rimette in carreggiata la squadra biancorossa dopo il cambio del manico. Una vittoria senza pecche tra gioco ed agonismo frutto di nuove direttrici tattiche. Doppietta di Castelletti, Stirati e Tortoioli i match winner dei locali con scelte al tiro tra movenze e preparazione di principio. Per gli ospiti il goal porta la firma di De Iuliis adottando geometrie e azioni di centrocampo ed attacco. Ma il Bastia oggi è stato impeccabile rilanciandosi e motivando un nuovo corso tattico di promessa e premesse. L.C.