Calcio a 5 femminile, nasce A.S.D. Futsal Bastia Umbra

Nuovo progetto sportivo punta su giovani e prima squadra insieme

Bastia Umbra amplia la propria offerta sportiva con la nascita di A.S.D. Futsal Bastia, una nuova associazione dedicata esclusivamente al calcio a 5 femminile. Il progetto coinvolge il territorio compreso tra Bastia Umbra, Assisi e i comuni vicini e punta a costruire un percorso sportivo stabile, capace di accompagnare le giovani atlete dalle categorie giovanili fino alla prima squadra.

L’iniziativa prende forma in una fase di forte sviluppo del movimento calcistico femminile italiano. L’obiettivo dichiarato è creare una struttura organizzata che possa offrire continuità tecnica e sportiva alle ragazze interessate a praticare il futsal, valorizzando quanto già costruito negli anni da chi ha promosso questa disciplina sul territorio.

Un progetto che guarda al futuro del territorio

A fondare la società è Marco Giuliani, che ricoprirà il doppio ruolo di presidente e primo allenatore. L’intenzione è quella di realizzare una realtà sportiva in grado di rappresentare un punto di riferimento per il comprensorio, offrendo un ambiente organizzato dove le atlete possano crescere dal punto di vista tecnico e personale.

Secondo il progetto presentato, il territorio dispone già di interesse e passione per il calcio a 5 femminile. La nuova associazione nasce quindi con la volontà di dare maggiore continuità a un movimento già esistente, senza sostituire le esperienze maturate negli anni, ma cercando di rafforzarle attraverso una proposta strutturata e duratura.

La programmazione comprende un percorso che parte dalle giovani calciatrici e arriva fino alla prima squadra, favorendo così una crescita progressiva all’interno della stessa società.

Prima squadra pronta per il campionato regionale

La stagione sportiva 2026 segnerà l’esordio ufficiale della prima squadra di A.S.D. Futsal Bastia, che prenderà parte ai campionati regionali.

La partecipazione rappresenta il primo passo di un progetto più ampio, costruito con l’intenzione di sviluppare nel tempo un settore femminile completo. L’attività agonistica sarà affiancata da quella dedicata alla formazione delle giovani atlete, elemento considerato fondamentale per garantire continuità e crescita al movimento.

L’obiettivo non si limita quindi alla partecipazione ai campionati, ma punta alla costruzione di una realtà stabile che possa consolidarsi stagione dopo stagione.

Aperte le selezioni per la formazione Under 19

Parallelamente all’attività della prima squadra, la società ha avviato le selezioni per costituire la formazione Under 19.

L’iniziativa è rivolta alle ragazze nate tra il 2008 e il 2012, sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al calcio a 5 sia a chi proviene da altre esperienze sportive e vuole continuare il proprio percorso agonistico.

Le selezioni sono aperte indipendentemente dal livello di esperienza maturato. L’intento della società è offrire un’opportunità di crescita sportiva a tutte le giovani interessate, creando un ambiente inclusivo nel quale sviluppare competenze tecniche e spirito di squadra.

I numeri confermano la crescita del calcio femminile

La nascita della nuova società si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da una costante espansione del calcio femminile.

Secondo il report FIGC 2023-2024, tra il 2008 e il 2022 il numero delle calciatrici tesserate è aumentato da 18.854 a 42.852, con una crescita del 125,8%.

Ancora più significativa risulta l’evoluzione della fascia giovanile. Nello stesso periodo le tesserate tra i 10 e i 15 anni sono passate da 6.628 a 17.721, registrando un incremento del 167,4%.

Anche l’interesse del pubblico continua ad aumentare. Le stime riportano oltre 10 milioni di appassionati del calcio femminile in Italia, mentre le proiezioni UEFA indicano una crescita costante degli spettatori e dei praticanti nei prossimi anni.

Questi dati rappresentano uno dei principali elementi che hanno spinto A.S.D. Futsal Bastia a investire nella creazione di una struttura dedicata esclusivamente al futsal femminile.

Una sfida sportiva e culturale

Accanto agli aspetti organizzativi, il progetto evidenzia anche la volontà di contribuire alla diffusione della cultura dello sport femminile.

Secondo il fondatore Marco Giuliani, permane ancora in diversi contesti una visione che associa il calcio prevalentemente al mondo maschile. La crescita registrata negli ultimi anni e l’esperienza delle realtà sportive già presenti dimostrano invece come il calcio femminile possa rappresentare un’importante occasione di partecipazione, formazione e sviluppo personale.

Per questo motivo la nuova società invita le ragazze e le loro famiglie ad avvicinarsi al futsal senza timori legati all’esperienza iniziale, proponendo la formazione Under 19 come primo percorso di ingresso all’attività sportiva.

Informazioni sulle attività

A.S.D. Futsal Bastia prenderà parte al campionato regionale con la prima squadra nella stagione 2026.

Sono aperte le selezioni per la formazione Under 19 dedicate alle ragazze nate tra il 2008 e il 2012 residenti a Bastia Umbra, Assisi e nei comuni limitrofi.

Per ricevere informazioni sulle selezioni è disponibile il contatto WhatsApp al numero 075 7780209.