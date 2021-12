Chiama o scrivi in redazione

Calcio, domenica 19 il Bastia impegnato a Massa Martana

Domenica il Bastia 1924 scenderà in campo al Comunale di Massa Martana. I padroni di casa sono a 28 punti in classifica mentre il Bastia, reduce da ben due vittorie consecutive, è a quota 23. Ad arbitrare l’incontro, in programma alle ore 14:30, sarà Ilaria Possanzini della sezione di Foligno. Sarà assistita nell’occasione da Matteo Cicalini e Federico Suriani entrambi della sezione di Perugia.