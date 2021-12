Chiama o scrivi in redazione

Calcio, domenica Bastia – Gualdo allo stadio Degli Esposti

Dopo l’importante vittoria in trasferta di Mercoledì, il Bastia torna al Carlo Degli Esposti per affrontare il Gualdo Casacastalda. Attualmente le due formazioni sono ferme a 20 punti. Il Bastia sarà privo di Filippo Rosignoli sottoposto, in settimana, ad un piccolo intervento chirurgico. Ad arbitrare l’incontro di domenica 12 dicembre (ore 14:30), sarà il signor Vincenzo Oristanio della sezione di Perugia. Sarà assistito nell’occasione da Valerio Amici e Arban Krriku entrambi della sezione di Foligno.