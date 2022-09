Search for: Search Button

Calcio: Monza, risoluzione del contratto con Andrea Ranocchia

Risoluzione del contratto tra il Monza il difensore Andrea Ranocchia, reduce dal grave infortunio al perone che ne mette a rischio la stagione: “AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza ringrazia Ranocchia per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro”.

Il 34enne ex Inter ha giocato col Monza il match di Coppa Italia contro il Frosinone. Il 20 agosto era sceso in campo al Maradona contro il Napoli per 48 minuti. A fermarlo una frattura composta del perone della gamba destra e una distorsione della caviglia destra. Diagnosi dura con almeno tre mesi di stop. L’incertezza sui tempi di recupero e l’effettiva capacità di rientrare al meglio della condizione sarebbero alla base della decisione che il giocatore ha preso in pieno accordo con la dirigenza del Monza.