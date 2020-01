Calcio, serie D, allo stadio Degli Esposti, Bastia Pomezia, finisce 0 a 0

Un pari che non serve molto ma da modo ancora di sperare in meglio per il Bastia. Lo 0-0 di definisce come un risultato che ha dato un equilibrio sostanziale tra le due squadre per tattica che tecnica. Il Bastia ha fatto quello che ha potuto giocando senza arrivare al tiro pericoloso del goal. Il Pomezia ha esercitato il ruolo esterno di squadra che cercava il punto guadagno per la sua classifica. Un po’ di delusione tra le fila del Bastia ma la speranza è ancora c’è magari partendo dalla prossima partita.

Albalonga – Aglianese 2 – 2

Bastia – Pomezia 0 – 0

Cannara – Gavorrano 1 – 1

Monterosi – Flaminia 2 – 2

Ponsacco – Grosseto 0 – 2

Sangiovannese – Grassina 1 – 2

Scandicci – S. Donato Tav. 1 – 1

Trestina – Foligno 2 – 2

Tuttocuoio – A.Montevarchi 2 – 2