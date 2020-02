Calcio, Serie D, Domenica delicata trasferta per il Bastia

BASTIA UMBRA- Domenica prossima, 16 febbraio, il Bastia Calcio affronterà in trasferta il Ponsacco. La squadra toscana è penultima in classifica in piena zona retrocessione, mentre il Bastia è ancora in zona Play Out. Partita molto delicata per il Bastia che si deve riscattare dopo il roccambolesco ko interno contro il Grosseto. Il match sarà diretto dal signor Davide Faraon della sezione di Conegliano mentre i collaboratori di linea saranno Tommaso Tagliafierro della sez. di Caserta e Pasquale Minichiello della sez. di Ariano Irpino.