Casciani blocca l’Atletico BMG, il Bastia conquista un punto

Di Pellegrino, Woltemade, Njie e Bremer le reti che decidono il match del Franchi.

Le reti di Esposito e Thuram permettono ai campioni d'Italia di piegare la squadra di Fabregas.

ROMA (ITALPRESS) – “Non ci facciamo intimorire, reagiamo, siamo in grado di respingere attacchi da filorussi ma anche da altri possibili hacker”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, incontrando i giornalisti alla Farnesina.“Stiamo lavorando intensamente sul tema della sicurezza cibernetica già dal 2022, ma dall’1 gennaio 2026 c’è un’operatività più organizzata”, con […]