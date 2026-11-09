Casciani blocca l’Atletico BMG, il Bastia conquista un punto

Foligno, mercoledì la finale di Coppa Italia con il Terni FC
📌 FLASH NEWS – Il Bastia pareggia 0-0 sul campo dell’Atletico BMG a Bastardo. Determinanti le parate di Casciani, portiere classe 2008. Mercoledì 11 novembre alle 20:30 allo stadio Blasone di Foligno finale di Coppa Italia contro il Terni FC.
Il Bastia 1924 torna dalla trasferta di Bastardo, nel comune di Giano dell’Umbria, con un pareggio senza reti contro l’Atletico BMG. La formazione allenata da Martinelli, priva di Cozzali, costruisce diverse occasioni nel primo tempo e resiste alla pressione dei padroni di casa nella ripresa. A conservare lo 0-0 contribuisce soprattutto Casciani, portiere classe 2008, protagonista di interventi decisivi fino ai minuti di recupero.
Il risultato precede l’appuntamento con la finale di Coppa Italia: mercoledì 11 novembre, alle 20:30, i biancorossi affronteranno il Terni FC allo stadio Enzo Blasone di Foligno.
Sportolaro vicino al vantaggio nel primo tempo
Il Bastia comincia cercando di prendere l’iniziativa. All’11’ Sportolaro ha una possibilità da posizione favorevole, ma non colpisce il pallone con la precisione necessaria. La risposta dell’Atletico BMG arriva un minuto dopo: Di Cato conclude verso la porta e Casciani si allunga, bloccando a terra.
Al 35’ il portiere ospite viene impegnato da una punizione di Bologna indirizzata sotto la traversa. La deviazione in calcio d’angolo evita il vantaggio dei padroni di casa.
I biancorossi tornano a rendersi pericolosi al 36’ con D’Urso. Al 41’ è ancora Sportolaro a cercare la rete: il suo tiro dal limite passa vicino al palo. La prima frazione termina senza gol, dopo una maggiore presenza territoriale del Bastia.
Di Cato colpisce la traversa, Casciani salva nel finale
Dopo l’intervallo l’Atletico BMG aumenta la pressione offensiva. La difesa ospite tiene, mentre al 20’ della ripresa una conclusione al volo di Di Cato si ferma sulla traversa.
Al 34’ arriva un’altra occasione per la squadra di casa. Sulla punizione di Panichella, Menchinella devia da distanza ravvicinata, trovando la risposta di Casciani.
Il portiere del Bastia deve intervenire ancora nel recupero. Al 48’ Giacovino entra in area e calcia con forza, ma l’estremo difensore respinge con il piede. È l’ultimo salvataggio che permette agli ospiti di mantenere la porta inviolata fino al termine.
Mercoledì la sfida per il trofeo
Concluso l’impegno di Bastardo, per la squadra di Martinelli il calendario propone la partita che mette in palio la Coppa Italia. Il confronto con il Terni FC si disputerà sul campo dello stadio Enzo Blasone di Foligno, con calcio d’inizio fissato alle 20:30 di mercoledì 11 novembre.
Il tabellino
ATLETICO BMG – BASTIA 1924 0-0
ATLETICO BMG (3-5-2): Di Loreto; Zichella, Malizia, Menchinella; Virgilio (12’ st Panichella), Cerboni, Bassetta (31’ st Kabbouri), Mattia Valentini (38’ st Giacovino), Osakwe (12’ st Luparini); Di Cato, Bologna.
A disposizione: Onelli, Cardoni, Rinalducci, Giovanni Valentini, Burlarelli.
Allenatore: Caldarelli.
BASTIA 1924 (4-3-3): Casciani; Klejdi Dedja, Trottini, Brevi, Giabbecucci; Melillo, Petterini (23’ st Bagnolo), Sportolaro (44’ st Paparelli); D’Urso, Minuti, Fiorindi (40’ st Balducci).
A disposizione: Rossi, Toma, Manuel Dedja, Siculi, Capitini, Fioretti.
Allenatore: Martinelli.
Arbitro: Idone di Reggio Calabria.
Assistenti: Polidori e Abaterusso.
Ammoniti: Osakwe, Malizia, Trottini, Bassetta.
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