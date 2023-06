Conferma in massa per i giovani talenti Settore Giovanile del Bastia

Conferma in massa per i giovani talenti del Settore Giovanile del Bastia

Conferma in massa per gli Under del Bastia, tutti provenienti dal Settore Giovanile Biancorosso, reduci da una brillante stagione che ha permesso loro di mettersi in luce nel difficile Girone B della Promozione Umbra.

di Marcello Migliosi

Il Bastia Calcio ha ufficializzato la conferma di una promettente generazione di giovani calciatori provenienti dal proprio Settore Giovanile. Questi talentuosi giocatori, tutti protagonisti di una stagione di successo, si sono distinti nel Girone B della Promozione Umbra, dimostrando il loro impegno, dedizione e talento sul campo.

I calciatori confermati sono i seguenti:

Tommaso Bibi , Difensore, classe 2003

, Difensore, classe 2003 Alessio Buratti , Centrocampista, classe 2003

, Centrocampista, classe 2003 Alessio Santucci , Attaccante, classe 2003

, Attaccante, classe 2003 Daniele Reka , Difensore, classe 2004

, Difensore, classe 2004 Giacomo Santucci , Difensore, classe 2004

, Difensore, classe 2004 Alessandro Cozzali , Attaccante, classe 2005

, Attaccante, classe 2005 Michele Darena , Portiere, classe 2005

, Portiere, classe 2005 Riccardo Gambacorta, classe 2005

Questi giovani talenti, che hanno dimostrato il loro valore sul campo durante la scorsa stagione, si apprestano a continuare la loro crescita all’interno del Bastia, consolidando il legame con la società e rappresentando una prospettiva di grande interesse per il futuro del calcio giovanile umbro.

La conferma in massa di questi giovani calciatori è una testimonianza del lavoro svolto dal Settore Giovanile del Bastia, che ha saputo identificare e coltivare i talenti locali, offrendo loro l’opportunità di mettersi in mostra e progredire nel percorso calcistico.

La società esprime loro un sincero “in bocca al lupo” per il futuro, auspicando che possano continuare a crescere, affinare le proprie abilità e rappresentare con orgoglio i colori del Bastia. L’impegno, la passione e la determinazione dimostrati dai giovani atleti sono un segnale positivo per il calcio giovanile umbro e un motivo di orgoglio per la società e i tifosi.

La conferma di questi talenti è un segnale di continuità e ambizione per il Bastia, che guarda al futuro con fiducia e investe nella crescita e nello sviluppo dei propri giovani calciatori. Con il sostegno della società e l’impegno dei giocatori, il Bastia mira a consolidare la propria presenza nel panorama calcistico umbro e a contribuire alla formazione di talenti di livello nazionale.

In bocca al lupo ragazzi e #forzabastia!