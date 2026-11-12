Coppa Italia Eccellenza, Terni FC supera Bastia nella finale

Bertaina segna in avvio di ripresa, al Blasone si chiude 1-0
📌 FLASH NEWS – Il Terni FC conquista la Coppa Italia di Eccellenza battendo 1-0 il Bastia al Blasone di Foligno. Decide Bertaina di testa a inizio ripresa. Biancorossi pericolosi nel primo tempo e ben sostenuti da tanti tifosi sugli spalti.
La formazione allenata da Francesco Martinelli esce sconfitta
Il Terni FC conquista la Coppa Italia di Eccellenza superando il Bastia 1924 per 1-0 nella finale disputata allo stadio Enzo Blasone di Foligno. A decidere l’incontro è una rete di Bertaina, realizzata di testa nei primi secondi della ripresa su assist di Pucci. La formazione allenata da Francesco Martinelli esce sconfitta al termine di una partita nella quale ha costruito diverse opportunità per segnare, soprattutto durante il primo tempo.
La finale è stata caratterizzata anche dalla consistente presenza dei tifosi del Bastia, arrivati a Foligno per sostenere la squadra biancorossa. Il pubblico ospite ha accompagnato i giocatori per tutta la durata dell’incontro, mantenendo il proprio sostegno anche dopo il gol subito.
Bastia protagonista nel primo tempo
La squadra di Martinelli affronta la prima frazione con intensità, cercando di sviluppare la manovra attraverso il possesso del pallone e gli inserimenti dei centrocampisti.
Il Bastia riesce a creare tre occasioni particolarmente pericolose, senza tuttavia trovare la rete del vantaggio.
La prima arriva con Minuti, che si inserisce nello spazio e cerca la conclusione, ma trova l’intervento in uscita del portiere ternano Paris, decisivo nell’evitare il gol.
Successivamente è K. Dedja a tentare la soluzione dalla distanza. Il tiro termina contro il palo, lasciando invariato il risultato.
Un’altra opportunità nasce dai piedi di Sportolaro, la cui conclusione viene però respinta dalla difesa del Terni FC.
Nonostante le iniziative offensive della formazione biancorossa, le squadre raggiungono gli spogliatoi sullo 0-0, senza minuti di recupero concessi dall’arbitro.
Bertaina sblocca la finale dopo 45 secondi
L’episodio determinante arriva immediatamente dopo l’intervallo.
Trascorsi appena 45 secondi dall’inizio della ripresa, il Terni FC trova la rete che assegnerà il trofeo.
Pucci effettua un cross sul quale interviene Bertaina, bravo a indirizzare il pallone in porta con un colpo di testa.
Il vantaggio rossoverde cambia l’andamento della partita e costringe il Bastia a inseguire il pareggio.
La formazione di Martinelli reagisce cercando di aumentare la pressione offensiva, mentre il Terni FC difende il risultato acquisito.
Martinelli cambia, il Bastia cerca il pareggio
Il tecnico biancorosso interviene dalla panchina per modificare l’assetto della squadra e mantenere elevata la spinta offensiva.
Al 10′ della ripresa Bagnolo sostituisce Petterini, mentre al 33′ entra Cozzali al posto di Fiorindi. Nel finale trovano spazio anche Capitini, subentrato a K. Dedja, Siculi per Trottini e Balducci per Minuti.
Il Bastia continua a cercare la rete, riuscendo a impegnare nuovamente Paris con iniziative di Giabbecucci e Minuti.
Il portiere del Terni FC mantiene però inviolata la propria porta, permettendo ai rossoverdi di conservare il vantaggio.
Anche la formazione allenata da Tozzi Borsoi effettua diverse sostituzioni nella seconda parte della gara, inserendo Bruschi, Domiziani e Papa.
Nonostante i tentativi biancorossi e i quattro minuti di recupero assegnati nella ripresa, il punteggio rimane fermo sull’1-0.
Una tribuna biancorossa sostiene il Bastia fino alla fine
Uno degli elementi più significativi della finale è rappresentato dalla partecipazione dei sostenitori bastioli.
Numerosi tifosi hanno raggiunto Foligno, occupando la tribuna e accompagnando la squadra con cori e incitamenti durante l’intera partita.
Il sostegno è proseguito anche nella seconda frazione, quando il Bastia ha dovuto affrontare lo svantaggio maturato pochi istanti dopo il ritorno in campo.
Al termine dell’incontro resta il rammarico della formazione biancorossa per le occasioni non concretizzate nel primo tempo e per i tentativi di recupero che non hanno prodotto il pareggio.
Il Terni FC festeggia invece la conquista della Coppa Italia di Eccellenza, ottenuta grazie al gol di Bertaina e alla capacità di mantenere il vantaggio fino al triplice fischio.
Il tabellino della finale di Coppa Italia
TERNI FC – BASTIA 1924 1-0
TERNI FC (4-3-1-2): Paris; Barrow, Jallow, Borgo, Gaggiotti; Proietti, Mattia, Pucci (33′ st Domiziani); Passaquieti (21′ st Bruschi); Bertaina, Colantoni (35′ st Papa). A disposizione: Catalani, Lucareti, Laureti, Guazzaroni, Gibba, Rossi E. Allenatore: Tozzi Borsoi.
BASTIA 1924 (4-3-3): Casciani; Dedja K. (42′ st Capitini), Brevi, Melillo, Trottini (46′ st Siculi); Minuti (48′ st Balducci), Giabbecucci, Sportolaro; Petterini (10′ st Bagnolo), D’Urso, Fiorindi (33′ st Cozzali). A disposizione: Rossi A., Dedja M., Paparelli, Fioretti. Allenatore: Francesco Martinelli.
Arbitro: Messouk di Foligno. Assistenti: Bartocci e Liberti.
Rete: 1′ st Bertaina (Terni FC).
Ammoniti: Gaggiotti (Terni FC), K. Dedja (Bastia).
Calci d’angolo: Terni FC 3, Bastia 4.
Recupero: 0′ primo tempo, 4′ secondo tempo.
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