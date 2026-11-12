Coppa Italia Eccellenza, Terni FC supera Bastia nella finale

Cina, cresce la quota delle auto a nuova energia nel totale delle vendite PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A ottobre i veicoli a nuova energia (NEV) hanno continuato a guadagnare terreno nel mercato automobilistico cinese, rappresentando una quota crescente del totale delle vendite di auto nuove, secondo i dati del settore diffusi oggi. I NEV hanno infatti rappresentato il 64,3% delle vendite di auto nuove il mese scorso, in […]

Meloni “Non permetteremo a una mail anonima di cambiare il calendario scolastico” ROMA (ITALPRESS) – “Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti, i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell’ordine hanno controllato aula per aula. E vi dico subito la cosa più importante: non è stato trovato nulla in nessuna scuola”. Così il presidente del Consiglio Giorgia […]

Cina, lanciato nello spazio un nuovo satellite JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha lanciato un nuovo satellite dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale. Il lancio è stato effettuato alle 19:41 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-2D e il satellite è entrato con successo nell’orbita prevista. L’operazione ha segnato la 677esima missione […]

Mancini “Obiettivo vincere e giocar bene contro una grande Francia” "In queste partite quel che conta e' la testa", dice Riccardo Calafiori

Al via la quarta edizione di “BMW in Tour”, la rete che fa squadra per l’inclusione MILANO (ITALPRESS) – Ha preso il via la stagione 2026-2027 di “BMW in Tour”, il progetto di inclusione sociale e sportiva nato dalla collaborazione tra Insuperabili e l’Associazione Concessionari Italiani BMW (ACIB). L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è stata presentata presso Casa Milan e ha rinnovato l’impegno di BMW Italia, AC Milan e degli altri […]

Lombardia, il futuro dell’artigianato riparte dai giovani e dalla formazione MILANO (ITALPRESS) – La Lombardia si conferma terra di eccellenza artigiana, con un patrimonio straordinario di competenze, tradizioni e capacità di innovazione: oltre 226.000 imprese, pari al 28% del tessuto produttivo regionale, e 467.000 occupati testimoniano il valore di un settore fondamentale per l’economia lombarda. Un patrimonio che guarda al futuro e alle nuove generazioni: […]

Cina, completate le verifiche su mille km di fibra ottica di nuova generazione PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha completato una verifica della trasmissione via fibra ottica a nucleo cavo su una distanza di 1.000 chilometri, segnando un nuovo passo avanti nelle tecnologie chiave per le reti di comunicazione di prossima generazione. La verifica, condotta congiuntamente da China Telecom, Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) e ZTE […]

“Private Markets e ESG”, a Roma evento Assofondipensione su Pmi e sostenibilità ROMA (ITALPRESS) – Finanziare la crescita delle imprese e la transizione sostenibile attraverso i mercati privati, coniugando investimenti nell’economia reale e tutela del risparmio previdenziale. E’ il tema al centro del convegno “Private markets e Esg: la prossima frontiera della sostenibilità”, promosso da Assofondipensione a Roma, al Palazzo della Cooperazione, nell’ambito delle Settimane SRI organizzate […]

Attacchi hacker e allarmi bomba, Meloni incontrerà i leader dell’opposizione L'obiettivo del Governo "è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini",