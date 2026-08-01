Costano riparte con Coraggi, via alla nuova stagione giallorossa

Primo allenamento il 3 agosto con 27 convocati al Comunale Vecchio
📣 Costano riparte con Coraggi – Il Costano 1957 apre la stagione 2026-2027 con il primo allenamento fissato per lunedì 3 agosto. Ventisette i convocati tra riconfermati, nuovi acquisti e giovani Under 19. Inizia il lavoro dello staff guidato da Federico Coraggi con ambizioni importanti.
Al via la preparazione della nuova stagione
Si riaccendono ufficialmente i riflettori sulla stagione sportiva 2026-2027 dell’ASD Costano 1957. L’appuntamento che segna l’inizio della nuova annata è fissato per lunedì 3 agosto, quando la formazione giallorossa si ritroverà al Training Stadium del Comunale di Costano “Vecchio” per sostenere il primo allenamento della preparazione estiva. L’inizio della seduta è previsto alle ore 19.00.
Dopo settimane dedicate alla programmazione e alla costruzione dell’organico, il gruppo inizierà il lavoro sul campo sotto la guida del nuovo allenatore Federico Coraggi, chiamato a dirigere la squadra nella stagione ormai alle porte.
Uno staff tecnico rinnovato
Ad affiancare Federico Coraggi nel percorso di preparazione sarà uno staff rinnovato. Il collaboratore tecnico sarà Simone Fuso, mentre tra le novità figura anche Massimiliano Aristei, che ricoprirà il ruolo di preparatore dei portieri.
L’avvio della preparazione rappresenta il momento in cui lo staff inizierà a lavorare sulla condizione atletica e sull’organizzazione del gruppo, ponendo le basi del percorso che accompagnerà il Costano durante tutta la stagione agonistica.
Ventisette giocatori convocati
Per il primo periodo di preparazione sono stati convocati complessivamente 27 calciatori. Il gruppo è composto da dodici elementi riconfermati rispetto alla passata stagione, dodici nuovi acquisti e tre giovani provenienti dalla neonata formazione Under 19.
La società ha inoltre evidenziato come i ragazzi aggregati alla Prima Squadra avranno la possibilità di mettersi in mostra durante il ritiro, con l’opportunità di conquistare un posto stabile nell’organico definitivo. La stessa possibilità potrà interessare anche altri giovani appartenenti alla formazione Juniores.
I giocatori riconfermati
L’ossatura della squadra ripartirà da dodici calciatori già presenti nella passata stagione.
Nel reparto difensivo sono stati confermati Lorenzo Bianchi, Mattia Cianetti, Federico Rosati e Giacomo Santucci.
A centrocampo rimangono a disposizione Marco Amici, Mario Belgiorno, Alessio Buratti, Damiano Listini, Cristian Vetturini e Filippo Rustici.
Nel reparto offensivo vestiranno ancora la maglia giallorossa Federico Listini e Ivan Ristić.
Dodici nuovi acquisti per rafforzare la rosa
La campagna di rafforzamento ha portato all’arrivo di dodici nuovi giocatori.
Tra i portieri entrano a far parte della rosa Daniele Cagnazzo e Francesco Chiodi, entrambi provenienti dal Palazzo.
Per la difesa arrivano Gabriele Cirelli dal Palazzo, Daf Manjingo Kange dal Real Virtus, Nicolò Guzzoni e Gabriele Venarucci dal Rivo, oltre a William Pasquini, anch’egli proveniente dal Palazzo.
Il reparto offensivo viene invece rinforzato con gli innesti di Alessandro Bianconi dall’Athletic Club Bastia, Alessio Cingillo dal Palazzo, Valerio Del Prete dall’Arna, Simone Iachettini dal Nocera Umbra e Francesco Vercillo dalla Casa del Diavolo.
Spazio ai giovani della nuova Under 19
La preparazione offrirà spazio anche ai giovani cresciuti nel settore giovanile. Saranno infatti aggregati alla Prima Squadra Matteo Palmioli, difensore, Federico Palazzini, centrocampista, e Antonio Macchiaroli, attaccante.
La loro presenza testimonia la volontà della società di favorire il percorso di crescita dei giovani più promettenti, inserendoli gradualmente nel gruppo della prima squadra durante la fase di preparazione.
L’obiettivo della società
La costruzione della rosa è stata sviluppata con l’intento di mettere a disposizione dello staff tecnico una squadra competitiva. La società e il direttore sportivo David Ricci hanno impostato il lavoro di mercato con l’obiettivo di realizzare un organico in grado di affrontare da protagonista sia il campionato sia la Coppa Italia.
L’idea dichiarata è quella di unire l’esperienza dei giocatori più affermati, l’entusiasmo dei nuovi innesti e la crescita dei giovani, mantenendo al centro quei valori umani che rappresentano da sempre uno degli elementi distintivi dell’ASD Costano 1957.
Con il primo allenamento del 3 agosto prenderà così ufficialmente il via il percorso verso la stagione 2026-2027, durante la quale il gruppo inizierà a costruire sul campo identità, condizione e assetto tecnico in vista dei primi impegni ufficiali.
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