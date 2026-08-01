Costano riparte con Coraggi, via alla nuova stagione giallorossa

Meloni si conferma leader sui social a luglio, cresce Vannacci ROMA (ITALPRESS) – La premier Giorgia Meloni si conferma protagonista della comunicazione politica italiana sui social. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Leader Trend di Arcadia realizzato in esclusiva per Italpress. Nel mese di luglio emergono tre evidenze principali. La prima riguarda la nuova e significativa crescita degli account di Giorgia Meloni. La seconda è […]

Il passo indietro della Fifa “Il progetto Ffe non sarà portato avanti” "Si sono create divisioni, noi vogliamo unire e migliorare", ha spiegato Infantino

Messina, recuperata seconda vittima del crollo a Pistunina, ancora 4 dispersi MESSINA (ITALPRESS) – Sale a due il bilancio delle vittime delcrollo della palazzina nel rione Pistunina, a Messina. I vigilidel fuoco hanno recuperato intorno alle 4 del mattino il corposenza vita di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, la primavittima estratta dalle macerie nella giornata di ieri. La donna èstata identificata dalla figlia Clelia. Proseguono […]

Cina, capacità di stoccaggio energetico di nuova generazione +61% a fine giugno PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Amministrazione nazionale dell’energia ha reso noto ieri che la capacità installata cinese di stoccaggio energetico di nuova generazione è aumentata del 61% su base annua, raggiungendo, a fine giugno 2026, i 153 milioni di chilowatt. Lo stoccaggio energetico di nuova generazione è diventato una tecnologia chiave per favorire lo sviluppo e […]

Forte scossa di terremoto a Napoli, magnitudo 4.7 NAPOLI (ITALPRESS) – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 19:46, nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 3 chilometri. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente a Napoli, dove la gente è scesa in strada. Segnalazioni per ascensori bloccati […]

Cina, i nuovi settori economici spingono la crescita del Pil PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I nuovi motori di crescita della Cina hanno continuato a espandersi costantemente nel 2025, contribuendo in misura maggiore al prodotto interno lordo (PIL) del Paese, secondo i dati ufficiali pubblicati ieri. La produzione a valore aggiunto dell’economia delle “tre novità”, che comprende nuovi settori, nuove forme imprenditoriali e nuovi modelli commerciali, […]

E’ morto Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus MILANO (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 96 anni, Don Antonio Mazzi. Nato a Verona, è stato educatore e attivista, impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti. Ha fondato la comunità Exodus. Frequentemente invitato da varie reti televisive e radiofoniche in dibattiti e incontri su temi sociali di attualità, soprattutto tossicodipendenza, educazione, famiglia, emarginazione, […]

L’Italia sospende l’accordo Schengen con la Spagna Il ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna.

Cina, un piano quinquennale per uno sviluppo industriale più sostenibile PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha pubblicato un piano quinquennale per promuovere la trasformazione sostenibile e a basse emissioni di carbonio del settore industriale, fissando l’obiettivo di raggiungimento del picco delle emissioni di anidride carbonica prodotte dall’industria entro il 2030. Il piano per il periodo 2026-2030, recentemente pubblicato dal ministero dell’Industria e della Tecnologia […]