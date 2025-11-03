Cozzali e Del Prete trascinano il Bastia alla vittoria

I biancorossi superano l’Atletico BMG con una prova di carattere

Il Bastia Umbra torna al successo e ritrova fiducia in Eccellenza grazie al prezioso 1-0 ottenuto al “Degli Esposti” contro un Atletico BMG combattivo ma poco concreto. La squadra di Tomassoli, dopo alcune gare altalenanti, ha mostrato compattezza e lucidità, riuscendo a gestire la partita con autorevolezza e determinazione.

Il confronto, raccontato in un comunicato della società biancorossa, si è sviluppato su ritmi intensi sin dall’avvio. Il Bastia ha costruito trame efficaci, mentre gli ospiti, organizzati e rapidi nelle ripartenze, hanno risposto con alcune occasioni pericolose affidate a Valentini, Passaquieti, Dantraccoli e Petterini. Per circa un’ora il Bastia ha mantenuto il controllo del gioco, spingendo con continuità sulle fasce.

Il momento decisivo è arrivato al 69° minuto, quando Del Prete ha firmato la rete della vittoria trasformando in gol un preciso cross di Cozzali, subentrato nella ripresa. L’intesa fra i due è risultata determinante e ha acceso l’entusiasmo del pubblico locale.

Nel finale, l’Atletico BMG ha cercato con insistenza il pareggio, ma è stato ancora il Bastia a rendersi pericoloso, prima con Boldrini al 73’ e poi con Del Prete al 92’. Gli ospiti hanno protestato per un possibile rigore non concesso negli ultimi minuti, episodio che ha acceso le discussioni a bordo campo.

Tra i migliori in campo anche Belia, autore di alcuni interventi puntuali che hanno blindato il risultato. Le ammonizioni di Santoni, Bokoko, Cavitolo e Maselli hanno testimoniato la combattività di una gara fisica ma corretta.

Con questa vittoria, il Bastia conquista tre punti fondamentali per la classifica e si prepara con rinnovato entusiasmo all’anticipo di sabato prossimo contro la Nuova Alba, una trasferta che potrebbe confermare il buon momento della squadra.