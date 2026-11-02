Cozzali e Giabbecucci spingono il Bastia: Padule battuto 2-0

Tre punti al Carlo Degli Esposti poi Atletico BMG e la Coppa

📌 FLASH NEWS – Il Bastia 1924 batte il Padule 2-0 al Carlo Degli Esposti: segnano Cozzali e Giabbecucci. Traversa di D’Urso su punizione. Trasferta contro l’Atletico BMG, e poi la finale di Coppa Italia con Terni FC l’11 novembre a Foligno.

Il Bastia 1924 torna alla vittoria in casa superando il Padule per 2-0 al Carlo Degli Esposti, nel campionato di Eccellenza umbra. A decidere la partita sono le reti di Cozzali, a segno nel primo tempo con un tiro dalla lunga distanza, e Giabbecucci, che chiude il confronto nella parte conclusiva della ripresa.

La formazione allenata da Martinelli costruisce il successo attraverso il controllo della manovra, concede pochi spazi agli avversari e trova un contributo importante anche dai cambi. Sugli spalti, la gradinata espone uno striscione in memoria di un tifoso biancorosso scomparso durante la settimana.

Cozzali sblocca la gara da trenta metri

L’episodio che indirizza l’incontro arriva al 14’ del primo tempo. Cozzali prende la mira da circa trenta metri e con il sinistro supera il portiere Migliorati, portando in vantaggio i padroni di casa.

Il Bastia continua a gestire il possesso e a sviluppare le proprie azioni. Giabbecucci e Minuti partecipano alla costruzione del gioco e cercano la conclusione dalla distanza, impegnando la retroguardia del Padule. Gli ospiti provano a rimanere in partita, ma la difesa biancorossa mantiene ordine. Brevi e Melillo presidiano il reparto arretrato, con Casciani tra i pali a completare la tenuta difensiva.

D’Urso colpisce la traversa su punizione

Nella ripresa il Bastia continua a cercare il secondo gol. Fiorindi si rende pericoloso nelle iniziative offensive, mentre l’ingresso di Petterini, al posto di Sportolaro, offre nuove soluzioni all’attacco.

Al 74’ D’Urso centra la traversa su calcio di punizione. Il raddoppio sfuma, lasciando il risultato ancora aperto nonostante le occasioni costruite dalla squadra di casa. Il Padule non riesce però a trovare il pareggio. I biancorossi conservano il vantaggio senza rinunciare a cercare gli spazi per mettere al sicuro i tre punti.

Petterini avvia l’azione, Giabbecucci firma il raddoppio

Il gol del definitivo 2-0 arriva al 39’ della ripresa. Petterini dà origine all’azione che permette a Giabbecucci di concludere e battere Migliorati. La seconda rete completa una prestazione nella quale il Bastia ha mantenuto l’iniziativa per lunghi tratti. Anche il conto dei calci d’angolo, quattro a uno, si chiude a favore dei padroni di casa. L’incontro, diretto da Padalino di Terni con gli assistenti Crostella e Baroni, registra le ammonizioni di Mariucci, Giacometti e Battistelli per il Padule e di Fiorindi per il Bastia.

Prima l’Atletico BMG, poi la finale a Foligno

Il calendario propone ora al Bastia la trasferta contro l’Atletico BMG, in programma domenica prossima. Seguirà la finale di Coppa Italia contro la Terni FC, fissata per mercoledì 11 novembre alle 20.30 allo stadio Blasone di Foligno. I biancorossi arriveranno a questi appuntamenti dopo aver ritrovato il successo davanti al proprio pubblico.