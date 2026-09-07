Derby al Cannara, Bastia cade di misura nella prima giornata

Dantraccoli firma l’1-0, il Bastia reagisce e sfiora il pari

📌 FLASH NEWS – Il Cannara supera 1-0 il Bastia nella prima giornata di Eccellenza. Decide Dantraccoli al 35′. Biancorossi con quattro assenze pesanti, ma nella ripresa sfiorano il pareggio con Trottini, fermato da Moscioni in tuffo, al 52′.

Il Cannara vince il derby, Bastia battuto 1-0

Il Cannara supera 1-0 il Bastia nella prima giornata del campionato di Eccellenza al termine di un derby equilibrato, deciso dalla rete realizzata da Dantraccoli al 35′ del primo tempo. I padroni di casa conquistano così i tre punti in una partita nella quale i biancorossi hanno avuto occasioni per rimettere in equilibrio il risultato, soprattutto nella ripresa.

Il Bastia si è presentato all’appuntamento con una formazione condizionata dalle assenze. L’allenatore Francesco Martinelli ha dovuto infatti fare i conti con le indisponibilità o le non perfette condizioni fisiche di Minuti, Bagnolo, Balducci e Dedja, quattro elementi importanti nell’organico biancorosso.

Nonostante l’emergenza, gli ospiti sono entrati in campo senza rinunciare a cercare il gioco e hanno costruito la prima opportunità dopo appena sei minuti.

Giabbecucci crea il primo pericolo della partita

È Giabbecucci a provare a sbloccare il derby al 6′. Il giocatore del Bastia trova spazio con un inserimento e conclude con il destro da posizione defilata. Il pallone termina sull’esterno della rete, dando soltanto l’impressione del gol.

La risposta del Cannara arriva cinque minuti più tardi. All’11’ Gonzalez colpisce un legno, creando il primo serio pericolo per la porta difesa da Casciani. La partita resta aperta, con le due formazioni impegnate a contendersi il controllo del centrocampo e a cercare gli spazi per arrivare alla conclusione.

Con il trascorrere dei minuti il Cannara aumenta la pressione. Il Bastia riesce inizialmente a contenere le iniziative dei padroni di casa, ma al 35′ arriva l’episodio destinato a decidere l’incontro.

Dantraccoli trova il gol decisivo al 35′

L’azione nasce dagli sviluppi di un calcio di punizione. La difesa del Bastia riesce a respingere il primo pallone, che però rimane nella zona al limite dell’area. Fumanti recupera la sfera e serve Dantraccoli, che trova la conclusione vincente e porta il Cannara sull’1-0.

Il gol modifica l’andamento della gara e permette alla formazione allenata da Antonio Alessandria di andare al riposo in vantaggio.

Il Bastia deve invece riorganizzarsi per provare a recuperare una partita che, fino a quel momento, era rimasta sostanzialmente in equilibrio. Il primo tempo si conclude dopo due minuti di recupero con il Cannara avanti grazie all’unica rete realizzata da Dantraccoli.

Bastia più aggressivo nella ripresa

Al ritorno dagli spogliatoi cambia soprattutto l’atteggiamento degli ospiti. Il Bastia alza il proprio baricentro e aumenta la pressione, cercando con maggiore continuità la porta del Cannara.

La formazione di Martinelli prova a sfruttare anche i calci piazzati e proprio da un calcio d’angolo nasce, al 52′, l’occasione più importante per raggiungere il pareggio.

Il pallone arriva nella zona di Trottini, che riesce a coordinarsi e calcia con forza verso la porta. La conclusione è indirizzata nello specchio, ma Moscioni risponde con un intervento in tuffo che impedisce al Bastia di realizzare l’1-1.

È una parata determinante nell’economia dell’incontro, perché consente al Cannara di conservare il vantaggio nel momento di maggiore pressione della squadra ospite.

Il Cannara protegge il vantaggio fino alla fine

Il Bastia continua a cercare il pareggio anche nella parte conclusiva della partita. Martinelli interviene dalla panchina inserendo Fioretti al posto di Sportolaro al 36′ della ripresa e successivamente Sossou per Toma al 45′.

Antonio Alessandria modifica a sua volta la formazione nel tentativo di mantenere equilibrio e solidità. Nella ripresa entrano Porzi, Console, Diarena e Luna rispettivamente al posto di Fisichella, Dantraccoli, Fumanti e Giommetti.

Il Cannara arretra il proprio raggio d’azione e difende il risultato dagli ultimi tentativi degli ospiti. Il Bastia mantiene l’iniziativa, ma non riesce più a costruire un’occasione efficace come quella capitata a Trottini.

Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro Tomassini di Aprilia. Il risultato resta fermo sull’1-0 e consegna al Cannara la vittoria nella prima giornata del campionato di Eccellenza.

Tre punti al Cannara, Bastia fermato all’esordio

Il primo derby stagionale termina quindi con il successo della formazione di Antonio Alessandria. Dantraccoli è l’autore dell’unica rete della partita, mentre Moscioni risulta decisivo nella ripresa sulla conclusione di Trottini.

Per il Bastia arriva una sconfitta di misura in una gara affrontata con diverse assenze. La formazione biancorossa ha avuto la prima opportunità dell’incontro con Giabbecucci e, dopo essere passata in svantaggio, ha costruito nella seconda frazione la possibilità più concreta per pareggiare.

Il Cannara ha invece sfruttato l’occasione arrivata al 35′ e successivamente è riuscito a difendere il vantaggio fino alla conclusione. Circa 350 gli spettatori presenti sugli spalti per assistere alla prima giornata di campionato.

Cannara-Bastia 1-0, il tabellino completo

CANNARA: Moscioni, Fisichella (5′ st Porzi), Schvindt, Fumanti (40′ st Diarena), Gonzalez, Arbert, Dantraccoli (30′ st Console), Montero, Colombi, Giommetti (47′ st Luna), Grassi. A disposizione: Orcidi, Lupi, Ciancaleoni, Coppola, Corradori. Allenatore: Antonio Alessandria.

BASTIA: Casciani, Cozzali, Brevi, Melico, Trottini, Giabbecucci, Toma (45′ st Sossou), Capitini, Fiorindi, Sportolaro (36′ st Fioretti), D’Urso. A disposizione: Cucchiararo, Santucci, Mencarelli, Dedja, Guasticchi, Ridolfi, Minuti. Allenatore: Francesco Martinelli.

Arbitro: Tomassini di Aprilia.

Marcatore: 35′ pt Dantraccoli.

Note: circa 350 spettatori. Recupero: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo.