Domenica il Bastia cerca il riscatto sul campo di casa

I biancorossi affrontano Atletico BMG tra infortuni e assenze

Domenica si accende una sfida cruciale per il Bastia Calcio nel campionato di Eccellenza, come evidenziato nel comunicato ufficiale della società. Dopo due sconfitte consecutive, i biancorossi puntano a invertire il trend negativo e ritrovare la vittoria davanti al pubblico di casa, al Carlo Degli Esposti. La squadra allenata da Mister Tomassoli dovrà fare i conti con diverse assenze: lo squalificato Battistelli e l’infortunato Hysenaj non saranno disponibili, mentre le condizioni di Romio e Passaquieti restano incerte.

Gli avversari, l’Atletico BMG, nascono dalla fusione di più società del comprensorio tra Giano dell’Umbria, Gualdo C. e Massa M. e condividono gli stessi punti in classifica del Bastia (10). La formazione ospite arriva dalla sconfitta casalinga contro l’Angelana e cercherà di rispondere alla pressione della partita. Il match, in programma domenica 2 alle 14:30, sarà diretto dal Sig. Gabriele Padalino della sezione AIA di Terni, coadiuvato da Federico Giovanardi e Emanuele Liorni.

La società, nel comunicato, sottolinea l’importanza di questa partita per il morale della squadra e la determinazione dei giocatori a superare gli infortuni e le difficoltà accumulate nelle ultime gare. La sfida vedrà confrontarsi due compagini con motivazioni simili, rendendo il confronto ancora più intenso e cruciale per la classifica e la fiducia dei tifosi, pronti a sostenere il Bastia verso il ritorno al successo.