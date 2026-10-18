Due legni fermano il Bastia, il Terni FC vince e resta primo

Sportolaro colpisce il palo, tre reti arrivano nella ripresa
📌 FLASH NEWS – Il Terni FC batte 3-0 il Bastia 1924: Colantoni sblocca la gara, Proietti e Bertaina segnano nel finale. I biancorossi colpiscono una traversa e un palo con Sportolaro. Poi espulso Bertaina per doppia ammonizione nel recupero
Il Terni FC supera 3-0 il Bastia Calcio 1924 nella sfida disputata a Terni, confronto che anticipa la finale di Coppa Italia tra le due formazioni. La capolista costruisce il successo nella ripresa: Colantoni apre le marcature, mentre Proietti e Bertaina completano il risultato nelle battute conclusive. Lo stesso Bertaina viene poi espulso per doppia ammonizione.
Per la squadra allenata da Martinelli pesano due occasioni finite sui legni, una per tempo. Prima una traversa durante una mischia, poi il palo interno colpito da Sportolaro impediscono ai biancorossi di trovare il vantaggio. Il punteggio rimane in equilibrio fino al 16’ della seconda frazione.
Il Bastia crea pericoli nei primi minuti
L’avvio degli ospiti produce subito un’opportunità. Al 4’, nel corso di un’azione sviluppata in area, il pallone colpisce la traversa della porta del Terni FC. Due minuti più tardi Sportolaro avanza in progressione e arriva alla conclusione, mettendo nuovamente alla prova la difesa di casa.
Il Bastia affronta la prima parte della gara mantenendo compattezza tra i reparti. Nella propria metà campo può contare sugli interventi del portiere Casciani e sul lavoro difensivo di Brevi e Giabbeccucci. Il primo tempo si conclude senza reti, lasciando aperto il confronto.
Il palo interno precede il vantaggio di Colantoni
Anche dopo l’intervallo i biancorossi riescono a rendersi pericolosi. Al 6’ della ripresa Sportolaro conduce un contropiede e conclude sul palo interno. Il pallone attraversa la linea di porta senza oltrepassarla, lasciando il risultato sullo 0-0.
La svolta arriva dieci minuti dopo. Il Terni FC trova il vantaggio con Colantoni, entrato all’8’ del secondo tempo al posto di Passaquieti. L’attaccante interviene su un pallone rimasto disponibile in area e firma la rete che spezza l’equilibrio.
Due gol nelle battute conclusive
Il Bastia cerca una risposta e porta uomini in avanti per recuperare lo svantaggio. La formazione ospite resta così esposta alle ripartenze del Terni FC, che sfrutta gli spazi nel finale.
Al 45’ della ripresa Proietti realizza il raddoppio. Un minuto più tardi Bertaina segna il terzo gol, fissando il risultato. Al 46’ arriva anche la sua espulsione per doppia ammonizione.
I biancorossi continuano a cercare una rete fino alla conclusione, senza riuscire a modificare il punteggio. Il confronto si chiude quindi con il successo della capolista, mentre le due squadre sono attese anche dall’appuntamento di Coppa Italia.
Tabellino
TERNI FC–BASTIA CALCIO 1924 3-0
Terni FC: Catalani, Barrow, Domiziani (1’ st Marchetti), Borgo, Mattia, Gaggiotti (23’ pt Babucarr), Proietti, Guazzaroni (30’ st Papa), Bertaina, Passaquieti (8’ st Colantoni), Pucci (22’ st Bruschi). A disposizione: Paris, Laoreti, Verdecchia, Gibba. Allenatore: Tozzi Borsoi.
Bastia Calcio 1924: Casciani, K. Dedja (40’ st Cozzoli), Trottini (33’ st Fioretti), Brevi, Giabbeccucci, Melillo, Minnuti (40’ st Capitani), Sportolaro, D’Urso, Bagnolo (6’ st Petterini), Fiorindi. A disposizione: Rossi, Mencarelli, M. Dedja, Balducci, Ridolfi. Allenatore: Martinelli.
Arbitro: Vitali di Perugia.
Marcatori: 16’ st Colantoni, 45’ st Proietti, 46’ st Bertaina.
Espulso: Bertaina al 46’ st per doppia ammonizione.
Ammoniti: Brevi, Mattia, Trottini e Fioretti.
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