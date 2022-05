Eccellenza calcio, domenica derby Assisi – Bastia

Ad arbitrare la 34^ e ultima giornata del campionato di Eccellenza, F. Assisi S. vs Bastia 1924, in calendario domenica 8 Maggio (ore 15:30) allo stadio E. Boccacci di Assisi, sarà il signor Vittorio Emanuele Daddato della sezione di Barletta. Sarà assistito nell’occasione da Giovanni Fiorucci e Giovanni Fiordi entrambi della sezione di Gubbio.

Il Bastia è in cerca disperata di punti per sperare ancora nella salvezza diretta, mentre gli assisani sono ormai matematicamente retrocessi in promozione.