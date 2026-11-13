Eccellenza, il Bastia 1924 sfida la Nuova Alba dopo la Coppa

Domenica alle 14.30 al Degli Esposti si gioca l’11ª giornata

📌 FLASH NEWS – Il Bastia 1924 torna in campionato dopo la finale di Coppa Italia. Domenica 15 novembre alle 14.30 ospita la Nuova Alba al Carlo Degli Esposti. Gli ospiti sono secondi a quota 18 punti e hanno il miglior attacco del girone.

Il Bastia 1924 ospiterà la Nuova Alba domenica 15 novembre 2026 allo stadio comunale Carlo Degli Esposti di Bastia Umbra. Il calcio d’inizio è fissato alle 14.30. La partita vale per l’11ª giornata di Eccellenza umbra e segna il ritorno in campionato della squadra di Francesco Martinelli dopo la finale di Coppa Italia di categoria persa mercoledì sera.

Il Bastia riparte da quattro punti in due giornate

I biancorossi, battuti di misura in una finale combattuta contro il Terni FC, avranno pochi giorni per recuperare le energie spese nel turno infrasettimanale. La sfida con la Nuova Alba sarà la prima occasione per riprendere il cammino interrotto dalla parentesi di Coppa.

Prima della finale, il Bastia aveva raccolto quattro punti in due partite di campionato. Il successo interno per 2-0 contro il Padule era stato seguito dallo 0-0 sul campo dell’Atletico BMG. In entrambe le gare la squadra di Martinelli aveva mantenuto la porta inviolata. I biancorossi occupano il decimo posto con 12 punti e domenica proveranno a dare continuità ai due risultati utili. Una vittoria li porterebbe a 15 punti, riducendo da sei a tre le lunghezze di distacco dalla Nuova Alba e avvicinandoli alla zona playoff.

La Nuova Alba ha il miglior attacco del girone

La formazione ospite è seconda a quota 18 punti, a pari merito con il Terni FC. In dieci giornate ha segnato 22 reti, più di ogni altra squadra del girone, con una media di 2,2 gol a partita. Nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 in casa contro il Padule, lo stesso avversario battuto dal Bastia nell’ultima gara interna di campionato.

Per i biancorossi, la partita di domenica mette quindi di fronte la tenuta difensiva mostrata nelle ultime due giornate e la capacità realizzativa della Nuova Alba. Gli ospiti, dopo il pareggio con il Padule, cercheranno i tre punti per consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.

La terna arbitrale

A dirigere l’incontro sarà Matteo Novelli, della sezione di Alessandria. Gli assistenti designati sono Sergiu Aurelian Botu, della sezione di Città di Castello, e Gabriele Bonucci, della sezione di Foligno.