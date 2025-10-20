Ellera ribalta il Bastia: 2-1 al Carlo Degli Esposti

Pesante sconfitta interna per il Bastia, superato 2-1 dall’Ellera al “Carlo Degli Esposti”. Una partita che si era messa in discesa per i biancorossi, avanti al 3’ del primo tempo con Mendes Donzelli, ma che nella ripresa ha preso tutt’altra direzione.

Dopo un avvio equilibrato, con un’occasione per gli ospiti, il Bastia era riuscito a trovare il vantaggio grazie alla zampata di Mendes. La squadra di Tomassoli ha gestito bene la prima frazione, controllando il ritmo e lasciando pochi spazi a un Ellera ordinato ma poco incisivo.

Nella ripresa, però, il match è cambiato completamente. Un errore difensivo di Giabbecucci ha spianato la strada a Vinciarelli, che ha riportato il risultato in parità al 4’. Bastia colpito nel morale e Ellera che ha approfittato del momento favorevole, trovando tre minuti più tardi il gol del sorpasso con Paradisi.

Il Bastia ha tentato di reagire, spingendo in avanti nel finale, ma senza riuscire a creare vere occasioni da rete. A peggiorare la serata, l’espulsione di Confessore al 48’ per proteste.

Per i padroni di casa una battuta d’arresto che pesa, soprattutto dopo un primo tempo incoraggiante. L’Ellera, invece, conferma solidità e concretezza, portando a casa una vittoria importante in trasferta.

Domenica prossima i biancorossi saranno chiamati a riscattarsi nella difficile trasferta di Tavernelle, con fischio d’inizio alle 14:30.

Tabellino

BASTIA 1 ELLERA 2

BASTIA (4-3-3): Belia; Dedja, Tondini, Bokoko, Trottini (22’ st Bagnolo); Mendes Donzelli, Giabbecucci (34’ st Boldrini), Balducci (22’ st Cozzali); Hysenaj (39’ st Kapitan), Confessore, Del Prete. A disp.: Rossi, Ouchen, Cetra, Bodnar, Battistelli. All. Tomassoli.

ELLERA (3-5-2): Segolini; Sorbelli, Polidori, Convito; Vescovi, Mennini (27’ st Marlunghi), Roticiani (39’ st Sisani), Paradisi (49’ st Bolletta), Spippoli (32’ st Nuti); Vinciarelli (17’ st Ravanelli), Salvucci. A disp.: Beccari, Tarpani, Massetti, Mariotti. All. Bisello Ragno.

Arbitro: Passagrilli di Perugia (assistenti Di Cesare e Curci).

Reti: 3’ pt Mendes Donzelli (Bas), 4’ st Vinciarelli (Ell), 7’ st Paradisi (Ell).

Note: Espulso al 48’ st Confessore (Bas) per proteste. Ammoniti Belia, Trottini (Bas), Roticiani, Polidori (Ell), Kapitan (Bas). Angoli 3-4. Recupero: 3’ pt, 7’ st.