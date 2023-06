Emanuele Cirilli confermato al Bastia Calcio per stagione 2023/24

Emanuele Cirilli confermato al Bastia Calcio 1924 per la stagione 2023/24: un pilastro di esperienza nel centrocampo”

Emanuele Cirilli, centrocampista classe 1988, è stato ufficialmente confermato nella rosa del Bastia Calcio 1924 per la stagione 2023/24. Il Presidente Sandro Mammoli ha deciso di puntare ancora una volta su Cirilli, riconoscendo il suo valore e l’importanza che ha avuto nella squadra.

Con la sua esperienza e le sue qualità tecniche, Cirilli si è dimostrato un elemento fondamentale nel centrocampo del Bastia Calcio. La sua capacità di dettare il ritmo del gioco e la sua leadership sono un grande valore aggiunto per la squadra.

Nonostante la sua giovane età, Emanuele Cirilli ha dimostrato di possedere una maturità e una visione di gioco che vanno oltre i suoi anni di esperienza. Il suo contributo sul campo si è tradotto in gol, assist e un’impronta indelebile nelle prestazioni della squadra.

La conferma di Cirilli rappresenta una grande notizia per i tifosi del Bastia Calcio 1924, che potranno continuare a godere delle sue giocate e della sua determinazione in campo. La sua presenza garantisce stabilità e affidabilità nel centrocampo, una zona cruciale per il successo di qualsiasi squadra.

Il Presidente Sandro Mammoli ha evidenziato l’importanza di Cirilli non solo come giocatore, ma anche come figura di riferimento all’interno dello spogliatoio. La sua professionalità e la sua dedizione al gioco sono un esempio per i compagni di squadra più giovani, dimostrando che il talento e l’impegno possono portare a risultati straordinari.

Con l’inizio della nuova stagione, i tifosi del Bastia Calcio 1924 non vedono l’ora di vedere Cirilli in azione, portando il suo contributo al successo della squadra. La sua esperienza e la sua passione per il calcio sono una garanzia per il futuro del club.

In definitiva, la conferma di Emanuele Cirilli al Bastia Calcio 1924 rappresenta un segnale di continuità e ambizione per la squadra. Grazie alle sue doti tecniche e alla sua leadership, il centrocampista sarà determinante nel perseguire gli obiettivi stagionali e nel regalare emozioni ai tifosi del club.