Esordio da tre punti per la Viander Acton Bastia a Umbertide

Successo in tre set per le atlete allenate da Gianluca Ricci
📌 FLASH NEWS – La Viander Acton Bastia debutta nella serie C femminile 2026/2027 battendo 3-0 in trasferta la Uisp Volley Umbertide. Parziali di 19-25, 20-25 e 17-25. Mazzasette segna 14 punti, Sabatini 10: subito tre punti per le bastiole.
La Viander Acton Bastia comincia con una vittoria il campionato di serie C femminile di pallavolo 2026/2027. Nella prima giornata del girone di andata, la formazione guidata da Gianluca Ricci, affiancato da Andrea Cruciani, supera in trasferta la Uisp Volley Umbertide per 0-3 e conquista tre punti.
Le biancocelesti chiudono l’incontro con i parziali di 19-25, 20-25 e 17-25. La partita presenta inizialmente un andamento equilibrato, mentre nei successivi set le ospiti riescono a gestire il vantaggio e a contenere le iniziative delle padrone di casa.
Primo set in equilibrio fino al 14-14
L’apertura della gara risente dell’esordio stagionale. Entrambe le formazioni commettono qualche errore e nessuna delle due riesce subito a prendere il largo. Il confronto procede punto a punto, con Umbertide e Bastia che restano a contatto fino al 14-14.
Da quel momento la Viander Acton Bastia trova l’allungo che indirizza la frazione. Le ospiti si separano dalle avversarie nel punteggio e mantengono il margine necessario per chiudere sul 19-25, portandosi avanti nel conto dei set.
Umbertide parte meglio nella seconda frazione
Alla ripresa del gioco la Uisp Volley Umbertide prova a cambiare l’andamento dell’incontro. Le padrone di casa affrontano con maggiore determinazione le prime azioni e raggiungono un vantaggio di 8-6.
La risposta delle bastiole arriva prima che il distacco possa ampliarsi. La squadra di Gianluca Ricci recupera terreno, passa al comando e costruisce un margine di cinque punti, raggiungendo il 16-11.
Umbertide tenta di riavvicinarsi, ma le biancocelesti controllano la fase conclusiva. Il secondo parziale termina 20-25, risultato che permette alla Viander Acton Bastia di affrontare il terzo set sul doppio vantaggio.
Le ospiti controllano il terzo set
Nell’ultima frazione la differenza tra i due sestetti diventa più evidente. Bastia mantiene il controllo del gioco e non consente alla formazione di casa di riaprire la partita. Il 17-25 conclusivo assegna alle ospiti anche il terzo set.
Per la società del presidente Alberto Forini, la prima uscita di campionato si conclude dunque senza set persi. Nel contributo individuale spiccano i 14 punti di Mazzasette, seguita da Sabatini con 10. Cicogna ne realizza 8, Montacci 7, Buzzavi Abuzzao 5 ed Ercolanoni 3.
Tabellino della partita
Campionato: serie C femminile di pallavolo 2026/2027, prima giornata del girone di andata.
Uisp Volley Umbertide–Viander Acton Bastia 0-3
Parziali: 19-25, 20-25, 17-25.
Viander Acton Bastia: Mazzasette 14, Sabatini 10, Cicogna 8, Montacci 7, Buzzavi Abuzzao 5, Ercolanoni 3, Pici (L1), Fragola, Natalini, Coraggi (L2). Non entrate: Buini, Censi.
Allenatori: Gianluca Ricci, Andrea Cruciani.
Statistiche di squadra: 7 errori in battuta, 4 battute vincenti, 8 muri.
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