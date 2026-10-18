Esordio da tre punti per la Viander Acton Bastia a Umbertide

Il Como passa al Franchi, Fiorentina battuta 3-1 La squadra di Fabregas si impone con le reti di Liberali, Nico Paz e Douvikas

In Cina più di 500 milioni di persone praticano sport all’aperto PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il numero di persone che praticano sport all’aperto in Cina supera i 500 milioni, mentre il valore economico complessivo del settore raggiunge circa 3.170 miliardi di yuan (circa 450 miliardi di dollari). E’ quanto emerge dal Rapporto sullo sviluppo dell’industria cinese degli sport all’aperto (2025-2026), presentato all’apertura della Conferenza cinese sull’industria […]

Udinese-Lecce 0-3, quinto stop di fila per i bianconeri Seconda vittoria esterna per il Lecce con gol di Gaspar, N'Dri e Siebert

Italpress Awards, a Washington si è tenuta la quarta edizione WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con gli Italpress Awards. Il premio – istituito dall’agenzia di stampa Italpress, diretta e fondata da Gaspare Borsellino, giunto alla sua quarta edizione – viene assegnato a personalità italiane e italoamericane che valorizzano e promuovono l’eccellenza del Made in Italy nel mondo. La cerimonia si […]

Cortei, il bilancio è di 28 arresti e 43 denunce. Tra le forze ordine 141 feriti ROMA (ITALPRESS) – Sono 28 le persone arrestate, di cui 12 minorenni e 6 stranieri, 43 quelle denunciate e 197 i soggetti identificati e accompagnati negli uffici di polizia al termine delle manifestazioni del movimento “Italia in piazza” del 17 ottobre. Sono invece 141 gli operatori delle forze dell’ordine rimasti feriti. E’ il bilancio diffuso […]

Papa Leone XIV “Grazie per le preghiere, riprenderò gradualmente le mie attività” CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me. Ho sentito davvero il vostro sostegno. Grazie!”. Così Papa Leone XIV all’Angelus in piazza San Pietro, il primo dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato per un intervento al polmone destro. Puntuale a mezzogiorno, il […]

Milano, Sala “Danni significativi dopo gli scontri, servono più forze dell’ordine” MILANO (ITALPRESS) – “Sto facendo fare una verifica perchè è giusto che privati e Comune cerchino di rivalersi rispetto a chi deve gestire l’ordine. Evidentemente i danni sono significativi”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in diretta su RTL 102.5, parlando dei danni provocati dagli scontri durante la manifestazione in città. “Il […]

Canada, incendio in una base militare in Alberta. Almeno sette morti OTTAWA (CANADA) (ITALPRESS) – Almeno sette persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un incendio divampato nella base militare di Wainwright, in Alberta, in Canada. Lo riferisce l’emittente Global News. Secondo i media locali, l’incidente sarebbe avvenuto durante un’esercitazione a fuoco, quando alcuni colpi avrebbero raggiunto una condotta o un pozzo di […]

Castro e Lulli stendono il Genoa, la Roma vince 2-0 all’Olimpico I giallorossi ritrovano la vittoria in campionato dopo i pareggi con Inter e Como.