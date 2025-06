Festa Acquatica Premia Giovani Atleti CSI Perugia

L’Acquapark di Bastia Umbra celebra successi e valori sportivi

Festa Acquatica – L’energia contagiosa della gioventù ha animato l’Acquapark di Bastia Umbra in un pomeriggio speciale, dove il Centro Sportivo Italiano (CSI) di Perugia ha orchestrato l’evento conclusivo dei Campionati Provinciali Giovanili 2024-2025. Lontano dalle tradizionali formalità, la cerimonia si è trasformata in un’autentica festa collettiva, includendo non solo gli sportivi ma anche le loro famiglie, i preparatori e tutti coloro che supportano quotidianamente il percorso formativo e agonistico dei ragazzi. La scelta di un contesto così dinamico ha evidenziato con forza la dimensione sociale e aggregativa dell’attività sportiva.

La consigliera provinciale Laura Servi ha inaugurato gli interventi, ponendo l’accento sul potenziale educativo insito nello sport. Ha evidenziato come l’impegno istituzionale a sostegno di tali manifestazioni derivi dalla profonda convinzione che lo sport sia un veicolo essenziale per l’acquisizione di principi autentici, cruciali soprattutto in tempi complessi. In particolare, ha sottolineato come la pratica sportiva di gruppo favorisca la maturazione personale, sviluppando, oltre alla sana competizione, anche la cooperazione e l’aiuto reciproco.

Successivamente, il sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, ha espresso la sua gratitudine verso il comitato organizzatore. Ha ribadito l’importanza di celebrare l’impegno di innumerevoli giovani che, con tenacia e dedizione, hanno eccelso durante la stagione agonistica. Il primo cittadino ha elogiato il CSI di Perugia per il suo incessante lavoro nella promozione e nel rafforzamento dell’attività fisica tra le nuove generazioni.

La presidente del CSI Perugia, Emanuela Papadia, ha poi condiviso le motivazioni dietro la rivisitazione del format delle premiazioni. L’obiettivo era superare la staticità delle cerimonie convenzionali, spesso prolungate e potenzialmente noiose per un pubblico giovane. La nuova impostazione, già testata con successo in precedenti eventi, ha dimostrato la sua efficacia, consentendo una consegna dei riconoscimenti più snella e concentrata, lasciando ampio spazio al divertimento dei ragazzi nell’ambiente acquatico. Ha riconosciuto il sacrificio e la perseveranza dei volontari CSI, la cui dedizione è stata fondamentale per il successo di queste giornate speciali.

Durante l’evento, sono stati assegnati riconoscimenti speciali. Barbara Dormentoni e Michele Tabarrini sono stati elogiati per il loro costante contributo all’interno del comitato. Il prestigioso “Discobolo d’Oro” è stato conferito all’ASD Fitness Passignano e al Professor Bertini, a testimonianza del loro significativo impatto. Il pomeriggio si è concluso con la riaffermazione dei principi cardine del CSI: la sinergia tra sport, la forza della comunità e la crescita collettiva.