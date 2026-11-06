Finale di Coppa Italia, Bastia e Terni FC in campo a Foligno

Biglietti e pullman per la finale, domenica sfida a Bastardo

📌 FLASH NEWS – Il Bastia Calcio 1924 sfida il Terni FC nella finale di Coppa Italia di Eccellenza umbra. Si gioca mercoledì 11 novembre alle ore 20.30 al Blasone di Foligno. Prevendita e prenotazioni per il pullman alla Tabaccheria Bianchi.

Il Bastia Calcio 1924 affronterà il Terni FC nella finale di Coppa Italia di Eccellenza umbra. La partita che assegnerà il trofeo si giocherà mercoledì 11 novembre alle 20.30 allo stadio Blasone di Foligno. Per il pubblico è indicata la tribuna coperta. A Bastia Umbra, intanto, la tifoseria biancorossa si sta organizzando per seguire la squadra.

Manifesti e striscioni per chiamare a raccolta la città

Da diversi giorni nelle vie di Bastia Umbra sono comparsi manifesti e striscioni affissi dai tifosi. L’invito è rivolto a tutta la comunità bastiola. L’obiettivo è portare il maggior numero possibile di sostenitori sugli spalti del Blasone e accompagnare la squadra allenata da Martinelli nella partita che vale la coppa.

Dove acquistare i biglietti e prenotare il pullman

La prevendita dei biglietti è attiva alla Tabaccheria Bianchi, in piazza Moncada, nella palazzina di Umbriafiere. Nello stesso punto vendita si può prenotare anche un posto sul pullman organizzato per la trasferta a Foligno, a disposizione di chi non può raggiungere lo stadio con mezzi propri.

Domenica la trasferta di campionato contro l’Atletico BMG

Prima della finale, il Bastia sarà impegnato in campionato sul campo di Bastardo. La gara contro l’Atletico BMG è in programma domenica 8 novembre alle 14.30. I biancorossi si presentano all’appuntamento con 11 punti in classifica, tre in più della formazione di casa, ferma a 8. Il confronto mette quindi di fronte due squadre separate da tre punti e precede di tre giorni l’impegno di coppa.

A dirigere la partita sarà Giovanni Luca Idone, della sezione di Reggio Calabria dell’Associazione Italiana Arbitri. Gli assistenti designati sono Maurizio Polidori e Francesco Abaterusso, entrambi della sezione di Perugia. La designazione riguarda la gara di campionato contro l’Atletico BMG.