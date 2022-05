Chiama o scrivi in redazione

Finale play out domenica prossima, Bastia 1924 – Angelana 1930

d arbitrare la finale dei play-out, Bastia 1924 vs Angelana 1930, in calendario domenica 29 Maggio () allo stadio Carlo Degli Esposti, sarà il signordella sezione di Albano Laziale. Sarà assistito nell’occasione da Jacopo Vagnetti della sezione di Perugia e Giovanni Fiorucci della sezione di Gubbio.

In caso di parità al 90’, il regolamento prevede i tempi supplementari, se anche dopo questi ultimi dovesse persistere la parità, sarebbe salva la squadra meglio posizionata in classifica.

Il Bastia dispone di due risultati su tre, in quanto migliore classificata, chi perde retrocede. Intanto i tifosi bastioli si mobilitano per questo Derby e invitano i sostenitori di casa a portare una bandiera allo stadio Carlo Degli Esposti per colorare di biancorosso tutta la gradinata.