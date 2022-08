Search for: Search Button

Francesco Guerrini medaglia d’oro al Festival Olimpico Gioventù Europea

Francesco Guerrini – Faccio i miei complimenti a Francesco Guerrini, bastiolo doc classe 2003, per aver conquistato con la nazionale azzurra juniores la medaglia d’oro al Festival Olimpico estivo della Gioventù Europea 2022 che si è svolto a Banská Bystrica in Slovacchia”. Così il capogruppo Lega in Regione Umbria Stefano Pastorelli.

“Un ragazzo di cui dobbiamo andare fieri – prosegue Pastorelli – punto di riferimento per tanti giovani che vogliono avvicinarsi alla pallavolo e crescere con quei valori di lealtà, sano agonismo, rispetto dell’avversario e delle regole che solo lo sport sa insegnare. Francesco milita nella squadra di club del Sir Safety Susa Perugia che per la prima volta ha visto un ragazzo cresciuto nel proprio settore giovanile venire convocato a una manifestazione internazionale ufficiale.

Francesco ha dimostrato carattere, grinta e talento, doti fondamentali per arrivare sempre più in alto: è questo l’augurio che gli faccio per una carriera sportiva ricca di soddisfazioni. Un appello al Comune di Bastia affinché riconosca a Francesco Guerrini il merito che gli spetta per questa importante impresa sportiva”.