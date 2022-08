Galà dello sport, c’era anche Fabio Morbidini, staff boxe olimpica

Search for: Search Button

Galà dello sport, c’era anche il bastiolo Fabio Morbidini, staff boxe olimpica

Nella location dei giardini Pubblici Lucio Castellini “Camacho” una grande festa per il Galà dello Sport organizzato dall’assessorato allo Sport del Comune di Bastia Umbra. “Siamo tornati insieme dopo lo stop imposto dalla pandemia con i ragazzi, le ragazze, gli allenatori, i dirigenti in una serata bella e partecipata, in una serata con tanti campioni nazionali e internazionali nati e cresciuti nelle società sportive di Bastia Umbra.

Tanti olimpionici erano presenti

Insieme a tanti nostri atleti di tutte le società sportive, tanti olimpionici erano presenti ieri sera, Fabio Morbidini fisioterapista bastiolo delle squadre nazionali di pugilato, che vanta già cinque presenze ai giochi olimpici, nello staff tecnico sanitario della Federazione Pugilistica Italiana, Simone Venier canottiere, 5 olimpiadi e medaglia d’argento a Pechino, Roberto Cammarelle medaglia d’oro, ex pugile italiano della categoria dei pesi supermassimi, medaglia d’oro ai Giochi di Pechino del 2008 e campione del mondo dilettanti nel 2007 e nel 2009 – afferma l’assessore Filiberto Franchi”.

Praticare sport è “un fatto sociale”

Praticare sport è “un fatto sociale” come lo definisce l’antropologo Marcel Mauss, è costanza, forza, disciplina e resilienza, è impegno ed esempio. Festa nella festaper le società sportive, veterano dei veterani Giuseppe Billotta, Centro Nuoto Bastia, 85 anni che quest’anno ha conseguito il record italiano dei 1500 metri nella categoria master 85/89 anni,e per A.S.D Athlon Lamberto Boranga, Master 80, campione italiano indoor e outdoor 2021/22 nel salto in lungo, salto in alto e lancio del peso.

“Un grazie a nome di tutta l’Amministrazione a tutti i presenti, a tutte le Società Sportive di Bastia Umbra, – continua l’Assessore Franchi -per l’impegno, il cuore e la professionalità che ogni giorno trasmettono ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, grazie al Sindaco Paola Lungarotti, agli assessori presenti Stefano Santoni e Daniela Brunelli, Valeria Altobelli madrina della serata”.