Highlander Fagotti, gol e assist che decidono il match

Bomber classe ’80 protagonista tra Coppa Italia e campionato

Francesco Fagotti continua a lasciare il segno nei tornei dilettantistici, confermandosi punto di riferimento per la sua squadra. Il classe ’80 ha messo a referto la terza rete stagionale, due già arrivate in Coppa Italia e una decisiva contro il Todi, che ha spalancato le porte delle semifinali contro il Promano.

Nell’ultima sfida di campionato contro lo Spello, l’attaccante è entrato in campo a venti minuti dalla fine e ha cambiato l’inerzia della gara. Prima ha confezionato un assist preciso per Rustici, autore del 2-1, poi ha avviato l’azione che ha portato al rigore: un lancio calibrato per Ristić, bravo a conquistare il penalty. Dagli undici metri, Fagotti ha mantenuto la calma e con freddezza ha trasformato il tiro, chiudendo la partita e regalando tre punti pesanti.

La società ha espresso grande soddisfazione per la prova del suo “Highlander”, capace di incidere con esperienza e lucidità. La sua leadership emerge non solo nelle reti, ma anche nella capacità di leggere i momenti chiave e di trasmettere sicurezza ai compagni.

Il contributo di Fagotti, tra Coppa Italia e campionato, si conferma determinante: un mix di tecnica, visione di gioco e carisma che rende il bomber classe ’80 ancora protagonista assoluto.