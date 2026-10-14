Il Bastia 1924 cerca il riscatto e la finale di Coppa Italia

Al Degli Esposti arriva il Torgiano, forte del 2-1 di andata

📌 FLASH NEWS – Bastia 1924 e Torgiano si sfidano oggi alle 15 al Carlo Degli Esposti per il ritorno della semifinale di Coppa Italia Eccellenza Umbra. Gli ospiti partono dal 2-1 dell’andata. Arbitra Tommaso Mancini della sezione AIA Foligno.

Il Bastia 1924 cerca la qualificazione alla finale della Coppa Italia di Eccellenza Umbra davanti al proprio pubblico. Oggi, mercoledì 14 ottobre, alle 15:00, lo Stadio Carlo Degli Esposti di Bastia Umbra ospita la semifinale di ritorno contro il Torgiano. La squadra di casa deve recuperare la sconfitta per 2-1 subita nel primo confronto. L’appuntamento assegnerà il passaggio all’ultimo atto della competizione regionale. Le due formazioni arrivano alla partita con una situazione diversa: il Bastia 1924 è chiamato a ribaltare il risultato, mentre il Torgiano deve difendere il vantaggio costruito sul proprio terreno.

Il risultato dell’andata orienta la sfida

Il primo incontro, disputato a Torgiano, si è concluso con il successo per 2-1 dei gialloblù, al termine di una gara combattuta. Quel punteggio rappresenta il punto di partenza della seconda sfida e lascia al Bastia 1924 il compito di riaprire il confronto per la qualificazione. Per i padroni di casa, dunque, il ritorno assume il valore di un’occasione di riscatto. Il margine da recuperare è di una rete, ma sarà il risultato complessivo del confronto a determinare l’accesso alla finale.

Il fattore campo per il Bastia 1924

Lo scenario cambia rispetto ai primi novanta minuti. Questa volta il Bastia 1924 potrà contare sul proprio stadio e sul sostegno del pubblico, elementi sui quali fare affidamento per cercare la rimonta. La partita mette in palio un traguardo rilevante nel percorso delle due squadre in Coppa. Per il Bastia 1924, superare la semifinale significherebbe trasformare il ritorno casalingo nel passaggio decisivo verso la sfida conclusiva della manifestazione. Il Torgiano, invece, affronta la trasferta con la possibilità di qualificarsi sia vincendo sia pareggiando. Il vantaggio dell’andata consente agli ospiti di partire da una posizione favorevole, senza avere ancora assicurato il passaggio del turno.

Tommaso Mancini dirige l’incontro

La direzione arbitrale è stata affidata a Tommaso Mancini, appartenente alla sezione dell’Associazione Italiana Arbitri di Foligno. A completare la terna saranno Yuri Milasi, della sezione di Perugia, designato come primo assistente, e Alessandro Filipponi, della sezione di Foligno, nel ruolo di secondo assistente. Al Carlo Degli Esposti, dalle 15:00, il confronto riprenderà quindi dal vantaggio del Torgiano. Il Bastia 1924 dovrà modificare l’equilibrio maturato all’andata per conquistare il posto in finale.