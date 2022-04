Il Bastia 1924 domenica in trasferta a Terni

Ad arbitrare la 30^ giornata di ritorno, Olympia Thyrus S. Valentino vs Bastia 1924, sfida salvezza in calendario domenica 10 Aprile (ore 15:00) al campo comunale “Ovidio Laureti” di Terni, sarà il signor Lorenzo Moretti della sezione di Cesena. Sarà assistito nell’occasione da Jacopo Vagnetti e Matteo Salari entrambi della sezione di Perugia.

Le due squadre sono a pari punti (33) in piena lotta per non retrocedere.