Il Bastia 1924 pareggia 1 a 1 con la Pontevecchio agli Ornari

Final 8 Davis, le scelte di Volandri: Cobolli, Musetti e Darderi convocati Escluso Berrettini, gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud

C’è la data per il ritorno di Sinner, sarà al Six Kings Slam a fine dicembre E' lo stesso altoatesino a confermare la sua presenza in una storia su Instagram

Consiglio regionale Lazio, 5 giorni di prevenzione con visite e screening gratuiti ROMA (ITALPRESS) – Cinque giornate dedicate alla salute, con visite e screening gratuiti per promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce. Dal 26 al 30 ottobre la sede del Consiglio regionale del Lazio, alla Pisana, ospiterà una nuova iniziativa di “Un Consiglio in Salute – La prevenzione comincia da noi”, il programma avviato circa due […]

Terna,al via la posa dei cavi sottomarini dell’elettrodotto tra Calabria e Sicilia ROMA (ITALPRESS) – Terna, la società guidata dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Pasqualino Monti, ha avviato le attività di installazione dei cavi sottomarini dell’elettrodotto “Bolano-Annunziata”, il collegamento elettrico in corrente alternata a 380 kV tra la Sicilia e la Calabria. Le attività sono affidate a Prysmian che produce i cavi e ne cura la posa […]

IA, Mattarella “Frenare competizione esasperata tra pochi soggetti” FIRENZE (ITALPRESS) – “Il rischio talvolta riconosciuto dalle stesse Big Tech è che lo sviluppo di modelli attraverso l’apprendimento automatico possa condurre a una perdita di controllo dei processi tecnologici. L’esigenza è quella di porre un freno a una competizione sempre più esasperata tra un numero limitato di soggetti, con esiti che allo stato la […]

Epatite Delta, diagnosi più accessibili e pronte nuove terapie MILANO (ITALPRESS) – Dopo decenni caratterizzati da possibilità terapeutiche molto limitate, per l’Epatite Cronica Delta si apre una fase nuova. E’ quanto emerso nella quinta edizione dell’International Delta Cure Meeting a Milano, presieduta da Pietro Lampertico, Professore Ordinario di Gastroenterologia all’Università degli Studi di Milano e Direttore della Gastroenterologia ed Epatologia della Fondazione IRCCS Cà […]

Autonomia, Fedriga “Strada ancora lunga ma da Governo primo passo importantissimo” Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga

Sinner n.1 Atp per la 95^ settimana, ma Zverev è pronto a spodestarlo ROMA (ITALPRESS) – Settimana numero 95 da numero 1 del mondo per Jannik Sinner, anche se il sorpasso da parte di Alexander Zverev è ormai questione di tempo. Il tedesco è impegnato questa settimana all’Erste Bank Open, l’Atp 500 di Vienna: se dovesse raggiungere i quarti, avrebbe la certezza di diventare il leader del ranking […]

Truffa sui giochi telematici, 15 misure cautelari a Cosenza COSENZA (ITALPRESS) – Operazione congiunta di Carabinieri e Agenzia delle Dogane a Cosenza: 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari per un presunto giro di corruzione e frodi legato alla gestione degli apparecchi da gioco telematici con vincite in denaro. L’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura, è scattata […]