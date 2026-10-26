Il Bastia 1924 pareggia 1 a 1 con la Pontevecchio agli Ornari

Al Degli Ornari finisce 1-1 per Ridolfi frattura di due dita
📌 FLASH NEWS – Il Bastia pareggia 1-1 sul campo della Pontevecchio: Fiorindi segna per primo, Sevieri risponde su rigore. Biancorossi più volte vicini al raddoppio. Ettore Ridolfi si fa male alla mano gli esami rilevano due dita fratturate.
Il Bastia 1924 passa in vantaggio, costruisce diverse occasioni per raddoppiare, ma torna dal campo della Pontevecchio con un pareggio. Al “Degli Ornari” di Ponte San Giovanni, a Perugia, la sfida di Eccellenza umbra termina 1-1: al gol di Fiorindi nel primo tempo risponde Sevieri, su rigore, nella ripresa. Per la squadra allenata da Francesco Martinelli pesa la mancata concretizzazione delle opportunità create, soprattutto prima dell’intervallo.
Alla delusione per il risultato si aggiunge l’infortunio di Ettore Ridolfi. Il giovane del vivaio biancorosso, entrato nella parte conclusiva dell’incontro, riporta un problema alla mano. Gli esami successivi accertano la frattura di due dita.
Fiorindi sblocca la partita e colpisce la traversa
L’avvio presenta subito un’insidia per gli ospiti. Nel primo minuto Casciani interviene e impedisce alla Pontevecchio di trovare il vantaggio. Superato il pericolo, il Bastia prende l’iniziativa e sblocca il punteggio al 6’, secondo quanto riportato nel tabellino.
L’azione nasce sulla destra, dove Bagnolo serve Fiorindi. L’attaccante controlla il pallone e conclude con forza, superando Cucchiararo. Poco dopo arriva un’altra occasione per lo stesso marcatore: il portiere della Pontevecchio riesce a deviare il tiro sulla traversa, evitando il secondo gol.
Il Bastia mantiene il controllo del centrocampo e continua a cercare spazio nella difesa avversaria. Bagnolo partecipa alla costruzione delle azioni offensive e al 38’ offre a Brevi un pallone che non si trasforma nel raddoppio.
Cucchiararo tiene aperto il risultato
Prima dell’intervallo i biancorossi tornano a rendersi pericolosi. Al 41’ Fiorindi mette sotto pressione la retroguardia locale con un’incursione. Al 44’ è invece Giabbecucci a impegnare Cucchiararo su calcio di punizione.
Le parate del portiere consentono alla formazione allenata da Renato Borgo di chiudere la prima frazione con una sola rete da recuperare. Il Bastia arriva così alla pausa avanti nel punteggio, senza aver sfruttato le possibilità per aumentare il margine.
Sevieri firma il pareggio dal dischetto
Nella ripresa la Pontevecchio modifica il proprio assetto con gli ingressi di Roscini ed El Maymouny. La difesa ospite tiene, ma al 32’ del secondo tempo l’arbitro Liorni assegna un rigore per un contatto nell’area biancorossa.
Sevieri si presenta sul dischetto e realizza l’1-1. Casciani intuisce la direzione della conclusione, senza riuscire a fermarla.
Nel finale Ridolfi, entrato al 36’, ha l’occasione per riportare avanti il Bastia. Il suo tiro verso l’incrocio dei pali viene respinto da Cucchiararo. Per il giovane segue l’infortunio alla mano, che ne interrompe la partecipazione alla gara. Il risultato resta in equilibrio fino alla conclusione.
Il tabellino
PONTEVECCHIO – BASTIA 1924 1-1
PONTEVECCHIO (4-2-3-1): Cucchiararo; Mattioli, Tondini, Bucarini, Cesaretti; Cerboni, Pierassa; Sevieri, Piermarini (1’ st Roscini), Akhigbe (47’ st Orselli); Retini (1’ st El Maymouny).
A disposizione: Minciotti, Checcaglini, Montani, Ruommi, Rosignoli, Cappelletti. Allenatore: Renato Borgo.
BASTIA 1924 (4-2-3-1): Casciani; Cozzali, Brevi, Melillo, Trottini (36’ st Ridolfi, 43’ st Fioretti); Giabbecucci, Minuti (36’ st K. Dedja); Sportolaro (12’ st Petterini), Bagnolo, Fiorindi; D’Urso.
A disposizione: Rossi, Mencarelli, Balducci, M. Dedja, Capitini. Allenatore: Francesco Martinelli.
Arbitro: Liorni di Terni. Assistenti: Servili e Colalelli di Terni.
Marcatori: 6’ pt Fiorindi (Bastia 1924), 32’ st Sevieri su rigore (Pontevecchio).
Ammoniti: Melillo (Bastia 1924), Sevieri ed El Maymouny (Pontevecchio).
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