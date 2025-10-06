Il Bastia attacca ma il Terni colpisce e resta in vetta

Decisivo Betti, rossoverdi vincono 1-0 al “Carlo Degli Esposti”
Il Terni F.C. espugna il “Carlo Degli Esposti” e mantiene la vetta del campionato di Eccellenza umbra, superando di misura un Bastia combattivo ma impreciso sotto porta. Finisce 0-1 per i rossoverdi, grazie alla rete di Betti al 32’ del primo tempo.
Il gol nasce da un tiro-cross scaturito da un calcio d’angolo contestato dai padroni di casa: la palla, deviata in area, trova Betti pronto a insaccare. Il Bastia reagisce con intensità, soprattutto grazie a Del Prete, tra i più attivi in fascia, autore di tre assist non concretizzati dai compagni.
Nella ripresa i biancorossi aumentano la pressione: al 53’ Tondini impegna Cunzi con un rasoterra, poi al 57’ Del Prete sfiora la traversa con un gran tiro e al 62’ il portiere ternano salva ancora su una conclusione potente dello stesso esterno. L’assedio continua fino al 77’, quando Passaquieti su punizione costringe Cunzi all’ennesima parata decisiva.
Gli undici calci d’angolo a favore del Bastia fotografano la superiorità territoriale dei locali, ma la difesa del Terni regge l’urto fino al triplice fischio, blindando tre punti preziosi per la corsa al vertice.
Nel finale spazio anche alle sostituzioni: Tomassoli inserisce forze fresche con Confessore, Passaquieti e Boldrini, mentre Tozzi Borsoi gestisce il vantaggio dando spazio a Adelfo, Bruschi, Mengoni e Giacomelli.
Per il Bastia resta l’amaro di una sconfitta immeritata per mole di gioco espressa, ma la consapevolezza di una prestazione positiva. Domenica prossima i biancorossi saranno impegnati in trasferta contro il Pontevalleceppi-Ripa, mentre il Terni F.C. proseguirà la sua marcia da capolista.
