Il Bastia calcio non va e perde per 0 a 4 con l’Ellera

BASTIA: Alunni, Muzhani, Bibi, Buratti, Rea, Nardi, Stirati, Marchetti, Castelletti, Raccichini, Omohonria. A disp.: Polici, Mennini, Antonini, Adreani, Gigliotti, Baldoni, Rosignoli, Corriale, Santucci. All.: Caporali

ELLERA: Battistelli, Marconi, Lavano, Ubaldi, Zanchi, Ricci, Brevi, Lanzi, Polidori, Veneroso, Colombi. A disp.: Cuppoloni, Bazzucchi, Fumi, Baiocco, Piazzai, Trentini, Bertolini, Ardone, Tini Sygni. All.: Ciucarelli ARBITRO: Nika di Terni (Silvioli-Cenci di Foligno) MARCATORI: 8’ pt e 43’ st Colombi, 25’ pt e 7’ st Veneroso.

BASTIA – L’Ellera dilaga al Comunale contro un Bastia irriconoscibile che adesso si ritrova invischiato in zona playout. Gara senza storia con la formazione di Ciucarelli che passa in vantaggio dopo 8 minuti con l’ex Colombi. Veneroso al 25’ trova il gol del 2-0, il primo in maglia Ellera. A siglare il tris è ancora Veneroso, poi, nel finale, ci pensa ancora Colombi a fissare il definitivo 4-0. Doppia doppietta e Ellera in piena corsa playoff.