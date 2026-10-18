Il Bastia cerca riscatto a Terni, sfida alla rivale di Coppa

Castro e Lulli stendono il Genoa, la Roma vince 2-0 all’Olimpico I giallorossi ritrovano la vittoria in campionato dopo i pareggi con Inter e Como.

Scontri al corteo a Milano. Incendi e saccheggio a un negozio di scarpe, 50 fermi MILANO (ITALPRESS) – Diversi incendi appiccati dando alle fiamme i rifiuti, vetrine sfondate e un negozio saccheggiato. E’ il bilancio, ancora provvisorio, della manifestazione “Italia in piazza”, contro il carovita, che ha portato migliaia di persone nel centro di Milano ed è degenerata in violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. A riferire il numero […]

Pobega illude il Bologna, l’Inter vince 3-1 in rimonta al Dall’Ara Rossoblu' in vantaggio, poi i campioni d'Italia vanno in gol con Thuram, Carlos Augusto e Bonny

Il Napoli cade a Venezia, Adams fa felice Nicola e inguaia Allegri I lagunari si impongono 1-0, decisivo Stankovic che para il rigore di De Bruyne

La Cina aggiorna la sua rete ferroviaria con i treni ad alta velocità PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina modificherà il proprio sistema nazionale di numerazione dei treni e introdurrà una nuova serie “X” per i futuri convogli con velocità massime operative superiori a 350 km/h. Lo ha annunciato ieri la China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway). La modifica sarà attuata in due fasi, a fine […]

Juventus, Spalletti avverte “Con la Lazio servirà gestire bene le energie” "Lazio pericolosissima, Gattuso fin qui piu' bravo di tutti"

A Palermo esperti a confronto sull’ipertensione polmonare PALERMO (ITALPRESS) – Al Saracen Sands Hotel di Isola delle Femmine si è tenuta la 12esima edizione del Congresso nazionale dell’associazione Iphnet (Italian Pulmonary Hypertension Network) organizzato in collaborazione con ISMETT. L’evento rappresenta il principale momento di confronto della rete italiana dei centri dedicati alla diagnosi e al trattamento dell’ipertensione polmonare. Obiettivo del Congresso è […]

Papa Leone XIV rientrato in Vaticano dopo le dimissioni dal Gemelli ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV ha fatto rientro in Vaticano dopo essere stato dimesso dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato lo scorso 13 ottobe per essere operato per un adenocarcinoma polmonare con l’asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Secondo il bollettino medico di questa mattina, infatti, “in considerazione degli esami del sangue, […]

Zelensky “Lo stop Usa alle sanzioni incoraggia Putin ad attaccare” KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Un blackout delle sanzioni Usa, un allentamento della pressione sull’aggressore, ricompense finanziarie per Putin: tutto ciò non fa altro che incoraggiarlo a continuare ad attaccare”. Così su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha commentato la decisione della Casa Bianca di sospendere una serie di sanzioni imposte in precedenza alla Russia. […]