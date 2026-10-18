Il Bastia cerca riscatto a Terni, sfida alla rivale di Coppa

Allo Strinati settima giornata e anticipo di finale di Coppa
📌 FLASH NEWS – Il Bastia 1924 sfida il Terni FC domenica 18 ottobre alle 15 allo stadio Orlando Strinati. I biancorossi hanno 7 punti, i rivali 11. La settima giornata di Eccellenza anticipa il confronto tra le finaliste della Coppa Italia.
Il Bastia 1924 cerca una svolta nella trasferta contro il Terni FC, in programma domenica 18 ottobre alle 15 allo stadio Comunale Orlando Strinati di Terni. L’incontro, valido per la settima giornata del campionato di Eccellenza Umbra 2026/27, offre ai biancorossi la possibilità di ridurre la distanza dagli avversari e trovare maggiore continuità dopo le prime sei partite.
La sfida presenta anche un motivo di interesse che va oltre la classifica: le due squadre si ritroveranno nella finale di Coppa Italia di categoria. Il confronto di campionato rappresenta quindi una prima occasione per misurarsi sul campo prima dell’appuntamento che assegnerà il trofeo.
Quattro punti separano le due squadre
Il Bastia arriva alla gara con 7 punti, mentre il Terni FC ne ha raccolti 11. Il divario è dunque di quattro lunghezze, un margine che rende significativo lo scontro diretto per il percorso dei biancorossi.
Una vittoria consentirebbe alla formazione di Bastia Umbra di portarsi a un solo punto dai rivali. Per raggiungere questo obiettivo servirà però superare un avversario che, nella fase iniziale del torneo, ha ottenuto un bottino superiore.
Per gli ospiti, la trasferta costituisce un passaggio utile a dare consistenza al proprio campionato. La ricerca del risultato si accompagna all’esigenza di costruire un rendimento più continuo, trasformando l’appuntamento dello Strinati in un’occasione di rilancio.
Un confronto che guarda anche alla finale
La prospettiva della Coppa aggiunge una seconda chiave di lettura alla partita. Affrontarsi in campionato permetterà alle finaliste di valutare direttamente caratteristiche e risposte dell’avversario, ricavando indicazioni sul piano tattico e psicologico.
Il risultato potrà incidere sulla fiducia con cui le due formazioni proseguiranno il loro percorso. Si tratta comunque di due appuntamenti distinti: domenica saranno assegnati punti per l’Eccellenza, mentre il successivo confronto di finale avrà come posta il titolo di Coppa Italia.
L’interesse della gara nasce proprio dall’intreccio tra l’obiettivo immediato del Bastia e una rivalità destinata a riproporsi in una sfida decisiva.
Riccardo Vitali dirige l’incontro
La direzione della partita è stata affidata a Riccardo Vitali della sezione AIA di Perugia. Al suo fianco opereranno gli assistenti Davide Enea Alunno e Maurizio Polidori, entrambi appartenenti alla stessa sezione.
Sarà dunque una terna interamente perugina ad accompagnare il confronto dello Strinati, dove il Bastia cercherà punti per cambiare passo e il Terni FC si presenterà con il vantaggio maturato nelle prime sei giornate.
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