Il Bastia domenica deve vincere per evitare i play-out

Domenica 6 aprile il Bastia sarà impegnato in trasferta a Umbertide per un incontro sia importante che insidioso. Il Bastia, al “Rodolfo Morlandi” , deve assolutamente prendersi i tre punti che ormai mancano dal lontano 26 Gennaio. I rossoblù locali, anche loro in piena zona play-out, sono penultimi in classifica, stessa cosa per il Bastia che con appena sette punti in più è nella stessa situazione. L’incontro Umbertide-Bastia 1924, in programma alle ore 15 sarà diretto da Juri Catapano della sezione AIA di Torino, gli assistenti di linea, invece, saranno Emanuele Mariani e Giorgio Di Cesare entrambi della sezione AIA di Perugia.