Il Bastia domina ma il Pierantonio segna e conquista

Grande prova dei biancorossi, decisivo l’eroe Zandrini

Il Bastia costruisce, crea occasioni e comanda il gioco, ma a festeggiare è il Pierantonio che si impone di misura grazie a una rete di Patrignani. Una partita intensa, che ha messo in evidenza il talento offensivo degli ospiti e l’abilità difensiva dei padroni di casa, con un protagonista assoluto: il portiere Zandrini, autore di almeno quattro parate decisive.

La cronaca si apre con un avvio propositivo del Bastia: Romio trova subito spazio, ma la sua conclusione viene respinta dall’estremo difensore locale. Al 23’ ci prova Del Prete dopo una manovra fluida partita dalla retroguardia, ma ancora una volta Zandrini salva il risultato, confermandosi già nel primo tempo l’uomo in più del Pierantonio.

Nella ripresa, al 12’, arriva l’episodio che decide la sfida: Patrignani inventa una giocata personale e firma il vantaggio. Il Bastia non si abbatte e continua a pressare con insistenza. Ancora Del Prete sfiora il gol con una diagonale che trova la risposta del portiere. In pieno recupero, lo stesso attaccante biancorosso ha sui piedi l’occasione del pareggio, ma Zandrini si oppone nuovamente con un intervento spettacolare che fa esplodere la gioia del pubblico locale, circa 300 spettatori sugli spalti.

Il Bastia ha offerto una prova di alto livello, dimostrando qualità tecniche e ritmo costante. Nonostante il risultato, la squadra guidata da Tomassoli ha giocato gran parte della ripresa nella metà campo avversaria, senza mai arrendersi. Il Pierantonio, dal canto suo, ha sofferto la pressione, ma ha saputo capitalizzare l’occasione giusta e difendere con compattezza fino al triplice fischio.

Domenica prossima, al “Carlo Degli Esposti”, il Bastia ospiterà il San Venanzo in una gara importante per tornare a muovere la classifica e dare continuità alla buona prestazione vista contro il Pierantonio.

Le formazioni hanno visto il Pierantonio schierarsi con un 4-1-4-1 e il Bastia con un 4-2-3-1, con sostituzioni mirate nel secondo tempo. L’arbitro Messouk di Foligno ha ammonito quattro giocatori complessivamente, mentre i calci d’angolo si sono chiusi in parità (3-3).

La fonte del comunicato, Pierantoniosport, sottolinea come il match abbia evidenziato l’eccellente stato di forma del portiere Zandrini e la generosità di un Bastia che, pur sconfitto, esce dal campo con molti segnali positivi.