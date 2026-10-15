Il Bastia rimonta il Torgiano e conquista la finale di Coppa

Casciani para tre rigori: biancorossi sfideranno il Terni Fc

📌 FLASH NEWS – Il Bastia rimonta il Torgiano e arriva in finale di Coppa Italia Eccellenza. Sportolaro e D’Urso firmano il 2-1, poi decidono 14 rigori: Casciani ne para tre. I biancorossi affronteranno il Terni Fc nella sfida per il trofeo.

Il Bastia conquista la finale della Coppa Italia di Eccellenza dopo aver rimontato il Torgiano nella semifinale di ritorno disputata allo stadio Carlo Degli Esposti di Bastia Umbra. Il successo per 2-1 nei tempi regolamentari ha ristabilito la parità rispetto al risultato dell’andata, rendendo necessaria una serie di rigori conclusa dopo quattordici tentativi complessivi. Decisivo il portiere Casciani, autore di tre parate dal dischetto, dopo essere già intervenuto nel finale per impedire agli ospiti di trovare la rete della qualificazione. I biancorossi affronteranno il Terni Fc nell’ultimo atto della competizione.

Il Torgiano passa con Adreani

Gli ospiti si sono presentati al ritorno forti del 2-1 ottenuto nella prima sfida. Nella fase iniziale hanno protetto il vantaggio attraverso una disposizione ordinata, sostenuta dal lavoro dei centrocampisti e dai ripiegamenti degli attaccanti. Al 40’ il Torgiano ha trovato anche il gol che ha complicato ulteriormente il percorso dei padroni di casa. Adreani ha firmato lo 0-1, portando il punteggio complessivo delle due partite sul 3-1 a favore della propria squadra. Per il Bastia è diventato quindi necessario segnare due volte senza concedere altre reti per riportare il confronto in equilibrio.

Sportolaro e D’Urso guidano la rimonta

La risposta biancorossa è arrivata all’inizio del secondo tempo. Al 47’ Sportolaro ha realizzato il pareggio, aprendo una fase di pressione prolungata nella quale il Bastia ha costruito diverse opportunità. Petterini, Bagnolo e Minuti hanno contribuito alla spinta offensiva dei padroni di casa. Brevi ha colpito un palo, mentre Giabbecucci e Bagnolo hanno concluso di poco fuori. In altre situazioni, il Torgiano ha evitato il gol grazie agli interventi di Del Vecchio e agli errori degli attaccanti nelle mischie davanti alla porta. Al 74’ D’Urso ha segnato il 2-1. La rete ha consentito al Bastia di annullare lo svantaggio maturato all’andata, riaprendo completamente la qualificazione.

Il cambio di assetto e le occasioni nel finale

L’allenatore del Torgiano, Ciucarelli, ha disposto il passaggio al 4-4-2 per riorganizzare la squadra di fronte all’iniziativa avversaria. Gli ospiti sono riusciti a contenere la pressione e, nella parte conclusiva dell’incontro, hanno avuto la possibilità di cambiare nuovamente l’esito della semifinale. Con il Bastia meno brillante dopo lo sforzo della rimonta, il Torgiano si è reso pericoloso in due occasioni. Casciani ha respinto entrambi i tentativi, impedendo il pareggio che avrebbe qualificato gli ospiti. Il risultato non è più cambiato fino al termine dei tempi regolamentari.

Tre parate nella serie decisiva

La qualificazione è stata assegnata attraverso una lunga sequenza dal dischetto. Nei quattordici rigori complessivi, Casciani ha neutralizzato tre conclusioni avversarie, dando un contributo determinante al passaggio del turno. Il Bastia ha così completato il recupero iniziato dopo il vantaggio del Torgiano e ottenuto il posto nella finale contro il Terni Fc, che assegnerà il trofeo.

I TABELLINI

BASTIA 1924: Casciani; Dedja K., Brevi, Toma (37’st Melillo), Trottini; Bagnolo (32’st Fiorindi), Giabbeccucci, Minuti; Sportolaro, Capitini (22’st D’Urso), Petterini. A disp. Cucchiararo, Mencarelli, Dedja M., Balducci, Ridolfi, Fioretti. All.: Martinelli.

TORGIANO: Del Vecchio; Battistelli (50’st Marchi), Adreani, Manni, Alunni; Petrini, Formichetti (16’st Dita), Carletti; Rosi (7’st Ciku), Boldrini (7’st Vitaloni); Mariotti (10’st Salvatori). A disp.: Taiti, Gilardi, Bruzzesi, Lalleroni. All.: Ciucarelli.

ARBITRO: Mancini di Foligno (Milasi, Filipponi)

MARCATORI: 40’pt Adreani (T), 2’st Sportolaro (B), 29’st D’Urso (B)

NOTE: Ammoniti: Adreani (T), Ciku (T), Alunni (T). Angoli: 5-2. Rec.: 2’pt, 5’st.

Sequenza rigori: D’Urso (B, parato), Marchi (T, gol), Fiorindi (B, gol), Salvatori (T, parato), Minuti (B, gol), Dita (T, palo), Dedja K. (B, parato), Adreani (T, parato), Giabbecucci (B, alto), Carletti (T, gol), Petterini (B, gol), Petrini (T, gol), Melillo (B, gol), Manni (T, parato).