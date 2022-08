Search for: Search Button

Il Bastia va sotto in casa del Viole ma poi è vince per 1 a 2

Il Bastia espugna in rimonta, 2-1, lo Sciamanna di Viole e fa suo il primo match del girone G di Coppa Italia. I biancorossi partono bene e si rendono pericolosi in più occasioni nel primo quarto d’ora: nonostante ciò, a passare in vantaggio sono i padroni di casa con Piampiano, il quale al 25’ si avventa su una palla in area e in tuffo al volo realizza l’1-0.

Il Bastia non si scompone

Il Bastia non si scompone e sul finire dei primi 45 minuti trova il pari con una bella azione di Santucci che supera in dribbling Galassi e scarica un destro potente e imparabile per Orsini, 1-1. Il secondo tempo scorre in sostanziale equilibrio con Silva che, di testa, manda a lato di poco, mentre dall’altra parte è Castelletti a impegnare Orsini con una rasoiata da fuori.

Ci pensa ancora una volta Santucci

A spezzare l’equilibrio ci pensa ancora una volta Santucci: il numero sette bastiolo porta a spasso la difesa e dall’angolo sinistro fa partire un destro a giro che sorprende un non impeccabile Orsini, che tocca ma non riesce ad evitare il gol.

Negli ultimi 20 minuti il Viole prova il tutto

Negli ultimi 20 minuti il Viole prova il tutto per tutto per agguantare il pari, ma la difesa biancorossa regge, non concedendo chance ai ragazzi di Buccioli. Al triplice fischio è il Bastia a festeggiare al debutto nella sua nuova stagione.

VIOLE 1 BASTIA 2

VIOLE (4-3-3): Orsini 5,5; Barbacci 6 (37’ st Cicognari sv), Guzzoni 6, Silva 6, Galassi 5,5; Piampiano 6,5 (37’ st Tordoni sv), Santibacci 5,5 (16’ st Passeri 5,5), Licastro 6; Buzzi 5,5 (16’ st Baglioni 5,5), Del Prete 5,5 (25’ st Zea

Valdez 5), Capitini 6. (A disp. Di Prisco, Fefè, Fronduti, Renzini). All. Buccioli 6

BASTIA (4-4-2): De Vincenzi 6; Reka 6, Nardi 6, Sedran 6,5, Rosati 6; Buratti 5,5 (18’ st Antonini 6), Cirilli 6, Bengala Gomsi 6, Santucci 8 (47’ st Massetti sv); Donati 6 (43’ st Corriale sv), Castelletti 6,5. (A disp. Darena, Santantonio,Bibi, Gambacorta, Rosignoli, Cozzali). All. Montecucco 6,5 Arbitro: Mancini di Foligno 5,5 (Costantini e Cannizzaro).

Reti: 25’ pt Piampiano, 44’ pt e 28’ st Santucci.

Note: Ammoniti Sedran, Guzzoni.