Il pareggio con Umbertide lascia l’amaro in bocca al Bastia

Bastia Umbra, 1 dicembre 2024 – Un pareggio che sa di beffa per il Bastia Umbra, che al Carlo Degli Esposti non riesce a superare il Umbertide Agape, fermandosi sullo 0-0 in una partita che avrebbe potuto regalare ben altro ai padroni di casa. L’occasione per sbloccare il punteggio arriva al 34’ della ripresa, quando Monteiro conquista un rigore, ma il suo tiro si stampa sul palo, lasciando il risultato invariato.

La partita ha visto i padroni di casa più propositivi, ma il Umbertide Agape ha fatto valere la propria compattezza difensiva, lottando su ogni pallone. Nonostante il dominio territoriale, il Bastia non è riuscito a concretizzare le occasioni da rete. In particolare, il rigore fallito al 34’ da Monteiro ha rappresentato il momento decisivo dell’incontro. Il Bastia continua a faticare, con un rendimento che non riesce a garantire continuità, né in termini di prestazioni né nei risultati. Una situazione che sta suscitando più di una preoccupazione nell’ambiente della squadra.

Il tecnico Alessandria ha provato diverse soluzioni, ma l’attacco del Bastia non è riuscito a pungere, nonostante la presenza di giocatori come Rosignoli, Morlandi e lo stesso Monteiro, protagonisti di alcuni tentativi di creare pericoli alla difesa ospite. Dall’altra parte, l’Umbertide Agape, allenato da Peruzzi, ha ben gestito la fase difensiva, senza però rinunciare a qualche spunto offensivo.

Dopo questa delusione casalinga, il Bastia dovrà concentrarsi sulla prossima trasferta a Cannara, prevista per domenica. Una partita che potrebbe risultare cruciale per le ambizioni di riscatto della squadra, che cerca una vittoria che possa finalmente dare una scossa alla propria stagione.

In casa Bastia, c’è la necessità di un cambio di passo, sia a livello mentale che tecnico, per trovare la continuità che manca da inizio stagione. I tifosi, purtroppo, sono rimasti delusi da un’altra prestazione che non ha permesso di sbloccare il risultato, con il pensiero già rivolto alla sfida di Cannara, dove la squadra non potrà più permettersi errori.

TABELLINO

BASTIA (4-3-3): Rossi; Cozzali, Bei, Brevi, Reka (21’st Muzhani); Ndiaye (47’st El Farzdi), De Santis, Ubaldi; Rosignoli, Morlandi, Monteiro. A disp.: Taiti, Belloni, Cicioni, Casale, Fortini, Santucci, Kange.

All.: Alessandria.

UMBERTIDE A. (4-3-3): Abibi; Paciotti, Montani, Grilli, Benedetti; Bennani, Ndedi, Altamemi (29’st Coppini); Giuliani, Ciribilli (37’st Aversario), Lavano (1’st Corrado). A disp.: Gragnola, Giulietti, Volpi, Berradi, Pazzaglia, Ponte.

All.: Peruzzi.

ARBITRO: Temperoni di Terni (assistenti: Krriku, Bacci)

NOTE: Al 34’st Monteiro (B) calcia un rigore sul palo.

Ammoniti: Reka, Monteiro, Bei, Cozzali (B), Benedetti, Montani, Altamemi, Corrado (U).

Angoli: 3-4.

Recupero: 1’pt, 3’st.