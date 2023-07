Il ritorno di Mikhail Pelliccia al Società Calcio Bastia 1924

Il ritorno di Mikhail Pelliccia – La Società Calcio Bastia 1924 è lieta di annunciare il ritorno in squadra dell’attaccante classe ’96, Mikhail Pelliccia. Dopo un percorso di due anni nel settore giovanile biancorosso, Pelliccia ha avuto l’opportunità di esordire in prima squadra durante la stagione 2013-2014 in Serie D, segnando anche un gol nel derby contro la Narnese.

Nelle ultime tre stagioni, Pelliccia ha militato con successo nel campionato di Promozione con il Piccione, dimostrando costantemente il suo talento e contribuendo alle prestazioni della squadra.

Il ritorno di Pelliccia al Bastia è stato accolto con entusiasmo dalla società e dai tifosi, che hanno espresso il loro caldo benvenuto attraverso i canali social utilizzando gli hashtag #forzabastia e #passioneinfinita. Il giovane attaccante si unirà alla squadra biancorossa con l’obiettivo di contribuire al successo del club nella prossima stagione.

Nell’entourage biancorosso dicono: “Siamo estremamente felici di poter riaccogliere Mikhail nella nostra squadra. Durante il suo precedente periodo con noi, ha dimostrato tutto il suo talento e la sua passione per il gioco. Siamo certi che continuerà a crescere come giocatore e darà un contributo significativo alla squadra”.

Pelliccia è entusiasta di fare ritorno al Bastia e ha espresso gratitudine per l’opportunità. E’ felice di far parte di questa squadra ancora una volta. Il Bastia è come una famiglia per lui, e non vede l’ora di indossare nuovamente la maglia biancorossa e dare il massimo per il club e per i tifosi”.

La Società Calcio Bastia 1924 si prepara ora per la prossima stagione, con Pelliccia che si unirà ai suoi compagni di squadra nel perseguire gli obiettivi sportivi e nel regalare emozioni ai tifosi. L’intera squadra e lo staff tecnico augurano un caloroso bentornato a Mikhail Pelliccia e gli augurano un grande successo in questo nuovo capitolo con il Bastia.

Per ulteriori aggiornamenti sulle attività del club e sulle prestazioni di Pelliccia, i tifosi possono seguire i canali social ufficiali del Bastia e partecipare all’entusiasmante viaggio calcistico di questa stagione.