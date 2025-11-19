Invernalissima 2025, Bastia Umbra celebra la 47a edizione

Presentazione ufficiale all’Auditorium Sant’Angelo il 2 dicembre

Invernalissima – L’ASPA Bastia, Associazione Sportiva Dilettantistica Podisti Amatori, annuncia la conferenza stampa di presentazione della 47ª edizione dell’Invernalissima, appuntamento ormai storico del podismo nazionale. L’incontro è fissato per martedì 2 dicembre 2025 presso l’Auditorium Sant’Angelo in Piazza Umberto I, a Bastia Umbra.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 19.45, seguito alle 20.10 dal saluto di apertura rivolto a autorità, giornalisti, sponsor e sostenitori. La serata si concluderà alle 20.30 con i ringraziamenti finali.

L’Invernalissima, nata come manifestazione locale, si è trasformata negli anni in una classica di grande prestigio, capace di richiamare atleti da tutta Italia. La qualità organizzativa e la suggestione del percorso hanno contribuito a consolidarne la reputazione, rendendola una delle gare più attese del calendario podistico.

La manifestazione non è soltanto un evento sportivo, ma anche un momento di aggregazione comunitaria, in cui la città di Bastia Umbra diventa palcoscenico di valori condivisi: passione, impegno e spirito di squadra. La conferenza stampa rappresenta dunque un passaggio fondamentale per ribadire il legame tra la corsa e il territorio, sottolineando l’importanza di una tradizione che continua a crescere.

La 47ª edizione si preannuncia come un’occasione di partecipazione diffusa, con l’attesa di migliaia di iscritti e il coinvolgimento di associazioni, istituzioni e realtà locali. L’evento conferma Bastia Umbra come centro nevralgico del podismo invernale, capace di unire sport e identità culturale in un’unica celebrazione.