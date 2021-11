L’Orvietana batte, in casa per 0 a 2, il Bastia Calcio

Gara di cartello al comunale tra la capolista Orvietana e il Bastia in cerca del risultato di prestigio nell’eccellenza.

di Lorenzo Capezzali

Alla fine la spunta la lepre Orvietana con il classico risultato di due a zero. Sciacca e Cotigni i match winner degli ospiti spinti da foga agonistica e trame di gioco da prima della classe.

Il Bastia c’è la messa tutta nel perseguire il risultato della domenica ma la voglia di vincere ha limitato l’incedere offensivo dei locali con la migliore squadra in campo.

La cronaca registrava azioni d’attacco di entrambe le contendenti.Piu’ pungenti gli affondi dell’Orvietana frutto di manovre corali diverse. Lungo le fasce e per vie interne le tattiche più usate in attacco dietro l’appoggio di centrocampi duttili e coesi.

Bastia calcio

Taccuino fissava alla fine il risultato per 2-0 per i primi della classe che guardano avanti con sempre piu’ certezza dei propri mezzi atletici e tecnici come confermeranno atleti e coach.

Al Bastia non rimane che attendere il prossimo incontro per ristabilire il proprio impegno con la vittoria