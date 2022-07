Search for: Search Button

Maratona Dles Dolomites, il Velo Club Assisi Bastia partecipa con quattro atleti

Il Velo Club Assisi Bastia presente alla Maratona Dles Dolomites 2022, la regina di tutte le Gran Fondo. Quattro i tesserati che si sono presentati in griglia puntuali: Antonello Ciotti, Ivan Rossi, Luigi Mencarelli e Alessio Marini che hanno portato il Geco sui passi più famosi al mondo. Davvero di rilievo la prestazione cronometrica per Rossi che chiude con l’ottimo tempo di 5.52 che gli vale il 30° posto di categoria e il 210° assoluto. Bene anche Luigi Mencarelli anche se lontano dal suo personale. Con 6.23 si piazza al 35° posto di categoria. Andature più turistiche per godersi i panorami invece quelle di Antonello Ciotti e di Alessio Marini.

Poco sopra le 7 ore e 15 per tutti e due. Per questa competizione oltre 30 mila le richieste di partecipazione ma solo 9 mila gli atleti al via. Partenza e arrivo nella suggestiva Corvara con i tre classici percorsi. Il corto di 55 km che gira intorno al Gruppo del Sella, il medio di 106 km e 3130 metri di dislivello che si arrampica fino al passo Falzarego e il classico lungo di 138 km e 4230 metri di dislivello che inserisce tra le vette da scalare anche il mitico e bellissimo Passo Giau.

Salite e panorami mozzafiato che attraggono ciclisti di ogni categoria e da tutto il mondo. Si tratta di una competizione che va oltre la singola gara e che rappresenta probabilmente il miglior modo possibile di andare in bicicletta. Strade immerse nel verde e interamente chiuse al traffico, panorami mozzafiato, folklore e un’atmosfera che non sono presenti in nessuna altra gara.