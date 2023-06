Marco Donati prolunga con Bastia Calcio per stagione 2023-24

Marco Donati prolunga – Nella scorsa stagione, Marco Donati ha dimostrato il suo valore in campo indossando la maglia del Bastia Calcio 1924. I suoi 20 gol hanno contribuito in modo significativo al buon rendimento della squadra, che ha sfiorato la finale per la promozione in Eccellenza.

Grazie alle sue prestazioni di alto livello, la dirigenza del Bastia Calcio 1924 ha deciso di prolungare il contratto di Donati anche per la stagione 2023-24. La conferma del talentuoso attaccante rappresenta una notizia positiva per i tifosi e per la squadra stessa, che potrà contare ancora una volta sul suo apporto in termini di gol e prestazioni di qualità.

| di Marcello Migliosi

Marco Donati si è guadagnato un ruolo di rilievo nel Bastia Calcio 1924 grazie alla sua abilità nel segnare reti decisive. La sua presenza in campo è diventata fondamentale per il successo della squadra. La società è fiduciosa che Donati continuerà a brillare nella prossima stagione e ad apportare il suo contributo nel raggiungimento degli obiettivi del club.

I tifosi del Bastia Calcio 1924 potranno quindi gioire nel vedere Donati vestire nuovamente la maglia della squadra. Il suo nome è diventato sinonimo di gol e prestazioni di qualità, e la sua permanenza rappresenta una notizia di grande importanza per i sostenitori del club.

La nuova stagione 2023-24 si prospetta entusiasmante per il Bastia Calcio 1924 e i suoi tifosi, che potranno continuare a sostenere Marco Donati e la squadra nelle varie sfide che li attendono. La direzione tecnica e il mister Montecucco confidano sulle capacità e sul talento di Donati per raggiungere traguardi importanti e lottare per la promozione in Eccellenza.

Non resta che attendere l’inizio della stagione per vedere Marco Donati in azione, pronto a segnare nuovi gol e a dare spettacolo sul campo. La data del primo match ufficiale sarà annunciata a breve, e i tifosi potranno finalmente vedere la propria squadra.