Memorial Vaccai, dieci anni di ricordi e passione

A Bastia Umbra il 9° torneo dedicato a Marcello

Il Bastia Ultimi Calci celebra il decennale dalla scomparsa di Marcello Vaccai con il 9° Memorial a lui dedicato. Lunedì 8 dicembre, ore 8.30 lo stadio Giuseppe Migaghelli di Santa Maria degli Angeli ospiterà una giornata di sport e memoria che unisce calcio, amicizia e comunità.

Vaccai, portiere di talento con esperienze in diverse squadre umbre e marchigiane, è ricordato non solo per la sua carriera sportiva ma anche per il suo impegno come allenatore, dipendente del Comune di Assisi e uomo di grande umanità. La sua figura continua a rappresentare un punto di riferimento per chi lo ha conosciuto e per chi oggi ne custodisce il ricordo.

Il Memorial inizierà con la visita alla sua tomba presso il cimitero vecchio di Santa Maria degli Angeli, un momento di raccoglimento che precede la parte agonistica. In campo scenderanno tre squadre: l’A.S.D. Ultimi Calci Bastia Umbra, gli Amici di Marcello e, come novità di quest’anno, gli Amatori Calcio Procida, formazione campana invitata per rendere ancora più significativo il decennale.

La manifestazione è occasione per riaffermare valori di solidarietà e amicizia. La presenza dei familiari di Vaccai aggiunge intensità emotiva a un evento che si conclude con premiazioni, ricordi condivisi e un momento conviviale con pasta al forno e porchetta, simbolo di comunità e tradizione.

Il presidente e i dirigenti del Bastia Ultimi Calci hanno sottolineato come il Memorial sia diventato negli anni un appuntamento imprescindibile, capace di unire generazioni diverse e di mantenere viva la memoria di chi ha lasciato un segno indelebile. La partecipazione di una squadra fuori regione testimonia la capacità del torneo di crescere e di aprirsi a nuove realtà, rafforzando il messaggio di inclusione e amicizia.

Dieci anni dopo quella tragica giornata sull’Abetone, il nome di Marcello Vaccai continua a risuonare con forza. Non solo come atleta, ma come uomo che ha saputo costruire legami autentici. Il Memorial, come riferisce il comunicato di Luigino Ciotti – presidente A.S.D. Ultimi Calci Bastia Umbra – diventa così un ponte tra passato e presente, un modo per trasformare il dolore in energia positiva e per ricordare che le persone speciali restano vive attraverso i gesti di chi le celebra.